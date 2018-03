'Meteen als Martínez verdedigend wil spelen, moeten ze hem er uitgooien'

Zijn land gaat hij niet missen deze zomer op het WK, vertelt Willem van Hanegem (74). 'Als je zegt dat je Nederland mist op het WK dan heb je al tien jaar geen wedstrijd van Oranje meer gezien. Het was toch gewoon verschrikkelijk?'

Hij zal niet meer álle wedstrijden kijken, zoals vroeger. De toplanden wil hij aan het werk zien. Zoals de Rode Duivels. 'België heeft de beste selectie. Zij kunnen wereldkampioen worden', zegt hij zonder twijfel. Dan: 'Maar schrijf met grote letters op: luister alsjeblieft niet naar de trainer. Meen ik.'

Hij blikt terug op het EK, waar België in de kwartfinales verloor van Wales. Het kwam bondscoach Marc Wilmots op kritiek te staan van keeper Thibaut Courtois.

Delen Wilmots is gewoon een schijterd

'Wilmots is gewoon een schijterd. Die werd opeens weer te groot gemaakt. Die was helemaal niks en wint een van zijn eerste wedstrijden van Nederland onder Louis van Gaal (4-2, nvdr). Ging hij heel interessant doen. Hij kon zogezegd bij elke club terecht. Ga lekker dan. Wegwezen! Als je nu zo'n kans krijgt op het EK, met zo'n lichting, en je gaat het dan weer lopen vergooien... Ko-lere, dat blijft je je hele leven achtervolgen.'

Deze generatie zou wat er op het EK is gebeurd, moeten aangrijpen om bij de les te blijven, vindt Willem. 'Meteen als Roberto Martínez met die ploeg verdedigend wil gaan spelen, moeten ze hem eruitgooien.'

Het team dat hij zou formeren met België kent vanaf de middelste linie enkel aanvallend ingestelde spelers. 'Mousa Dembélé zet ik er altijd in. Dat is een geweldenaar. Die bezit alles, behalve scoren. De Bruyne zou ik voor de verdediging zetten. Hoe noemen ze dat? Met de punt naar achteren. Dat is weer zo'n term. Je kunt beter zeggen: hij is de verbindingsspeler. Dan wordt hij de belangrijkste schakel naar voren toe. Want voorin heb je de meeste kwaliteit.

'De verdedigende balans op het middenveld, zoals ze dat dan noemen, heb je helemaal niet nodig. Als je zóveel goede spelers hebt, dan ga je toch niet iemand gebruiken die een koekenbakker is vergeleken bij de anderen? Die krullenbollen (Marouane Fellaini en Axel Witsel, nvdr) zijn twee koekenbakkers. En die dinges is wel leuk, maar dat heeft ook te maken met zijn haar (Radja Nainggolan, nvdr).

'Neen, die derde op het middenveld moet ook een voetballer zijn. En niet weer denken: dat moet voor de balans een balafpakker zijn. Hou toch op. Balafpakkers... Als ik in de buurt ben, pak ik een bal af. Toch?'

Eden Hazard zet hij voorin. 'Op links, wat hangend. Met Romelu Lukaku in de spits en die kleine. Dries Mertens.' Willem lacht. 'Ik heb hem gezien bij AGOVV. Ik had nooit gedacht dat hij zo goed zou worden. Die naast hem loopt, is ook 1 meter 50 (Lorenzo Insigne bij Napoli, nvdr). Dat vind ik mooi.'

Mayke Wijnen