WK 2026 gaat door in VS, Canada en Mexico

Het WK 2026 wordt het eerste dat in drie landen gehouden wordt en het eerste met 48 deelnemende landen. In Rusland en binnen vier jaar in Qatar zijn er dat nog 32.

Na 1994 komt het WK-circus dus opnieuw naar de VS. Mexico speelt na 1970 en 1986 voor de derde keer gastheer. Canada is voor het eerst aan de beurt.

Stemming

Het gezamenlijke bid haalde het met 134 stemmen, tegenover 65 voor Marokko, en haalde zo ruimschoots meer dan de benodigde helft van de uitgebrachte stemmen. De vier betrokken landen mochten zelf niet stemmen.

Voor het eerst konden de bij de FIFA aangesloten landen hun stem uitbrengen voor de toekenning van een WK. Voorheen besliste het Uitvoerend Comité (nu de Raad), dat uit een twintigtal personen bestond, waar een WK zou plaatsvinden. Maar gezien de zweem van corruptie die rond de vorige verkiezingen hing, werd een andere weg ingeslagen.

Favoriet

'United 2026' was favoriet om de organisatie van het WK 2026 binnen te halen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico haalden in het FIFA-evaluatierapport een score van 4 op een maximum van 5. Marokko kwam aan 2,7. Zo heeft Marokko geen enkel stadion dat momenteel aan alle eisen voldoet. De VS, Canada en Mexico beschikken al over liefst zeventien stadions die helemaal klaar zijn.

Ook qua accommodatie en transport scoorde het gezamenlijke bid beter. De tripartite rekent op 12,3 miljard euro aan WK-inkomsten. Marokko stelde 6,2 miljard euro in het verschiet.

Marokko grijpt voor de vijfde keer naast de WK-organisatie. Eerder stelden de Marokkanen zich kandidaat voor de WK's van 1994, 1998, 2006 en 2010.

Congres

Het FIFA-congres in het Expocentre in Moskou vindt plaats daags voor de WK-openingswedstrijd tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië in het Luzhniki-stadion in de Russische hoofdstad.