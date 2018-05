'WK Voetribal' op de KDB Cup: 3 tegen 3, voetbalpetanque & trinalty

'Voetribal wordt gespeeld met teams van drie spelers en in drie verschillende varianten', zegt Bob Browaeys, technisch directeur topsport van Voetbal Vlaanderen. 'Op de Kevin De Bruyne Cup zullen de ploegjes het tegen elkaar opnemen in een wedstrijdje 3 tegen 3, in voetbalpetanque en in trinalty. De wedstrijdjes 3 tegen 3 worden gespeeld in dribbeldoeltjes van 1,5 op 3 meter. In voetbalpetanque krijgt elk team 6 ballen, 2 per speler, om die vanachter de traplijn zo dicht mogelijk bij de kleine bal te proberen te trappen. Bij trinalty trapt elk drietal 3 strafschoppen naar het doel van 3 verschillende doelverdedigers van de tegenpartij. Maar er zijn meer varianten mogelijk. We stimuleren clubs om daar creatief in te zijn.'

Het nieuwe voetbalformat werd al uitgeprobeerd. 'Er zijn een aantal proefprojecten geweest in clubs, tijdens toernooien, en naar aanleiding van een eindeseizoensbarbecue van ouders', zegt Browaeys. 'We denken dat de Kevin De Bruyne Cup het ideale forum is het concept te lanceren, omdat daar altijd veel kinderen aanwezig zijn. Met het 'WK' willen we ze triggeren om eraan deel te nemen. De bedoeling is het recreatieve aspect van voetbal te promoten.'

'Voetribal is heel laagdrempelig, iedereen kan eraan deelnemen, jong en oud, goeie en minder goeie voetballers, én het is plezierig. We stimuleren de clubs om het in verschillende vormen aan te bieden. Op de KDB Cup zal het georganiseerd worden in drie categorieën: U8, U10 en U12.'

De 3de editie van de Kevin De Bruyne Cup, het gereputeerde internationale U15-toernooi, vindt op 2 en 3 juni op de velden van KVE Drongen plaats.

Inschrijven voor het WK Voetribal kan nog tot 9 mei, via deze website.