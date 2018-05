Worden dit de 23 namen van Martinez?

Sinds vorige maandag ligt bij de FIFA de lijst van 35 spelers waaruit Roberto Martinez zijn selectie voor het WK in Rusland zal samenstellen. Komende maandag op het middaguur, een dag voor de start van fase 1 van de voorbereiding, maakt hij al zijn selectie van 23 spelers bekend - de 12 anderen moeten stand-by blijven. 'De coach heeft beslist om in het begin van zijn voorbereiding héél duidelijk te zijn,' legt Chris Van Puyvelde, de technisch directeur van de Belgische voetbalbond, uit in Sport/Voetbalmagazine. 'Misschien dat er rond een of twee spelers wat langer onzekerheid zal zijn, maar ook daar rond zal duidelijk gecommuniceerd worden. Je mag geen verkeerde verwachtingen scheppen.'

