'Jammer dat ik bij Anderlecht geen minuut in eerste elftal speelde'

Wout Faes, 20 jaar, deed de voorbije twee seizoenen ervaring op in de Eredivisie. Eerst werd hij door Anderlecht een half jaar uitgeleend aan Heerenveen, vorig seizoen was hij aan de slag bij Excelsior Rotterdam. Deze zomer koos hij voor een definitieve overgang en tekende hij een driejarig contract bij KV Oostende, waar hij Gert Verheyen als trainer terugvindt. Met Verheyen werkte hij eerder samen bij de nationale U19.

'Dat contract van drie jaar geeft me mentale rust', legt een zelfverzekerde en ontspannen Wout Faes uit wanneer we hem spreken in oefencomplex De Schorre in Oostende. 'Voor de komende seizoenen weet ik nu waar ik aan toe ben en ik voel dat ze in mij geloven - daarom heb ik hier getekend. De vorige zomers was het telkens afwachten waar mijn toekomst zou liggen.'

'Ik had voor mezelf uitgemaakt dat ik geen uitleenbeurt meer wilde. Dus het was of bij Anderlecht blijven en daar voor een basisplaats gaan, of definitief verkocht worden. Mijn entourage heeft dat besproken met Anderlecht en gezien de twijfels daar leek het mij best om te vertrekken. Bij Excelsior heb ik vorig seizoen toch een twintigtal matchen gespeeld als titularis in de Eredivisie, dat is niet slecht voor een 19-jarige verdediger denk ik. Het was tijd om een volgende stap te zetten.'

Anderlecht is voor de jonge verdediger een afgesloten hoofdstuk, beweert hij: 'Helemaal. Het blijft jammer dat ik er nooit een echte kans kreeg en geen enkele minuut voor het eerste elftal speelde, maar Oostende is ook een mooie en ambitieuze club.'

Vertrouwen van Verheyen

In Neerpede stond Faes sinds hij er op zijn veertiende arriveerde vanuit Lierse te boek als the next big thing. 'Ik heb dat nooit als druk ervaren,' zegt hij, 'ik ben daar vrij nuchter in. Het ene jaar word je het supertalent genoemd, het volgende kan je alweer vergeten zijn. Sommige jongens laten zich misschien meeslepen door de aandacht die ze plots krijgen, maar ik heb van thuis uit een opvoeding gekregen die mij met beide voetjes op de grond houdt.Dat Europese topclubs aankloppen, is een erkenning van je talent, maar ik redeneerde: als ik mij in België doorzet, zullen ze mij later ook wel komen halen.'

Op de eerste speeldag tegen Mouscron toonde Faes meteen zijn meerwaarde voor dit KVO. Ondanks zijn jonge leeftijd bleek hij toch al de leider van de defensie. Faes: 'Het is plezant om hier met zo een jeugdige groep te kunnen werken. Dat enthousiasme kan mooi voetbal opleveren.' En met trainer Gert Verheyen klikt het: 'Hij is een aimabel mens, dat vind ik een belangrijke eigenschap voor een trainer. Die persoonlijkheid koppelt hij aan een duidelijke visie op voetbal. Je ziet op het veld terug wat er geoefend werd. Dat we elkaar al kenden van bij de nationale U19 is een troef. Stel dat het in het begin wat stroever loopt, betekent dat niet meteen dat je het vertrouwen verliest. Je weet wat je aan elkaar hebt.'

Lees het volledige interview met Wout Faes in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 1 augustus.