Wouter Vrancken weet waar hij voor staat bij KV Mechelen

Wouter Vrancken volgt Dennis Van Wijk op die maandag werd ontslagen, en tekende een contract voor twee jaar. Hij moet de tegenvallende resultaten van Malinwa proberen recht te trekken.

Mislukte start

KV Mechelen is op papier titelfavoriet in 1B. Maar met een twee op negen na drie wedstrijden heeft het zijn competitiestart compleet gemist.

'Een andere competitie vraagt ander voetbal, dus we hebben snel ingegrepen', zegt hoofdaandeelhouder Olivier Somers. 'Dennis Van Wijk laat een goeie groep achter, we beginnen zeker niet van nul.'

De contacten met Vrancken, voormalig middenvelder van Malinwa, werden vorig jaar al gelegd. 'Toen ik na mijn vertrek bij Lommel met KV Mechelen sprak, was de timing niet goed', zegt hij. 'Nu is het moment wél goed. Ik ken het DNA van de club, heb goede contzcten met de supporters, dus alles is aanwezig om nu wel 'ja' te zeggen.'

De ambitie van KV Mechelen blijft om kampioen te worden in 1B. 'Ik weet dat er weinig foutenmarge is, maar dat is overal zo. Als je schrik hebt, moet je geen hoofdtrainer worden', zegt Vrancken. 'En onze ambities zijn haalbaar: we hebben veel positiviteit in de groep en een sterke staf, dus alles is aanwezig om er iets moois van te maken.'

Vrancken wil nu vooral zijn spelers beter leren kennen. Zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van KV Mechelen valt komende maandag, in de bekerwedstrijd tegen Royal Albert Quevy-Mons, volgende week maandag om 20u00.