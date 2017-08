Wullaert (Red Flames): 'Nu met positief voetbal een tweede keer op rij geschiedenis schrijven'

Heel Nederland moest maandag zijn roes uitslapen na de onverwachte winst van de Oranje Leeuwinnen op hun eigen EK. In een zinderende finale werd Denemarken met 4-2 geklopt. Opvallend op dit toernooi was dat kandidaat-eindwinnaars Duitsland, Engeland en Spanje op tactisch vlak overtroefd werden door teams die vooral op organisatie en wilskracht teerden. En zo deed het cynische en klinische voetbal ook zijn intrede bij de vrouwen. De finale was gelukkig wel propaganda voor het vrouwenvoetbal. 'Het is een beetje frustrerend dat ploegen die wilden aanvallen hiervoor werden afgestraft', aldus Tessa Wullaert, speerpunt van de Red Flames. 'Bij de mannen zie je dat fenomeen vaak terugkeren op een EK of WK en nu heb je dat ook bij de vrouwen.'

Het bedenkelijke niveau van de keepers deed ook de wenkbrauwen fronsen. Hier en daar werd het toernooi smalend het EK van de blunderende doelvrouwen genoemd. 'Twintig procent van de doelpunten hadden vermeden kunnen worden', denkt Wullaert. Waarnemers zien er een verontrustende tendens in: de ontwikkeling van het spel is veel sneller gegaan dan de ontwikkeling van de keepsters. Ze missen de basis omdat ze pas op hun dertiende of veertiende in doel gaan staan. De belangrijkste jaren om het vak te leren liggen dan eigenlijk achter de rug.

WK-campagne

Euro 2017 heeft wel aangetoond dat er een serieuze markt is voor het vrouwenvoetbal. De opkomst in de stadions lag nog nooit zo hoog: in totaal woonden 238.956 fans een wedstrijd bij tegenover 216.888 vier jaar geleden in Zweden. De editie van 2017 was ook het meest bekeken EK uit de geschiedenis, met ruim 50 miljoen meer kijkers dan de 116 miljoen van het EK 2013. In sommige landen werd het kijkcijferrecord voor een vrouwenwedstrijd zelfs verpulverd. De halve finales haalden in Denemarken en Engeland een marktaandeel van 67 procent.

De Red Flames surften gewoon mee op het succes. Tegen Nederland zaten er 892.000 Belgen voor de buis. Wullaert: 'Na het eerste duel tegen Denemarken werden we door sommige media een beetje afgemaakt. Ik hoorde en las reacties in de trant van: het was niet de moeite om te kijken. Maar over het algemeen hebben wij het vrouwenvoetbal in België een serieuze boost gegeven. Nu wordt het zaak om het volk mee te krijgen voor de WK-campagne die in september begint. Met positief voetbal maken we een kans om voor de tweede keer op rij geschiedenis te schrijven.'