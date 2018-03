Yannick Ferrera: 'De degradatie van KV Mechelen is onbegrijpelijk'

Sinds zijn ontslag zit hij zonder club, maar de bij KV Mechelen en Standard ontslagen trainer heeft naar eigen zeggen geen moment stilgezeten. Hij heeft gereisd, bestudeerd hoe er in het buitenland gewerkt wordt, en binnenkort gaat hij in de leer bij Roberto Donadoni en Jürgen Klopp. En hij heeft zichzelf ook een spiegel voorgehouden na zijn mislukking bij Malinwa. De sportieve neergang van de club ligt hem nog op de maag.

Sinds enkele weken schuwt hij de mediaoptredens niet meer. Geprikkeld als hij is door de aantijgingen uit Mechelen. Een deel van het bestuur van KV Mechelen, niet het minst voorzitter Johan Timmermans, acht hem verantwoordelijk voor alle onheil dat de club te beurt viel.

'Dat was ook al het geval bij Olivier Renard en Aleksandar Jankovic, die hij achteraf wel heeft teruggehaald', reageert Yannick Ferrera in Sport/Voetbalmagazine van woensdag. 'Waarom hij dan zoiets doet? Twee maanden na zijn publieke uithaal heeft hij mij gebeld om mij te bedanken voor de transfer van Hassane Bandé. Hij zei ook: "Je bent altijd welkom op de club. Mocht je naar een match willen komen, dan mag je gewoon naast mij komen zitten." En dan maakt hij mij af in de pers.'

Communicatie

'Hij verwijt mij dat ik vorig seizoen voor de laatste match in play-off 2 tegen STVV aan de spelers gezegd heb of ze al dan niet mochten blijven', gaat Ferrera dieper in op de materie. 'Eerst en vooral: het stond al maanden vast dat de club niet meer rekende op Verdier, Paulussen, Schouterden, Peffer en Callebaut.

'Verdier heb ik apart genomen want hij spreekt geen Nederlands, maar de andere drie hebben we samengeroepen op ons bureau. Rik Vande Velde (sportief directeur, nvdr), Fi Vanhoof (sportieve cel, nvdr) en ik hebben hen dan het nieuws meegedeeld.

'De manier waarop was niet top - achteraf bekeken was het te onpersoonlijk. We hadden hen een voor een binnen kunnen roepen. Rik had mij aangeraden om de spelers voor de match te verwittigen. Erna hadden we hen volgens hem wellicht niet kunnen aanklampen omdat ze meteen op vakantie zouden vertrekken. En vandaag word ik daarvoor met de vinger gewezen.

'Ik las ook dat hij mopperde omdat ik niet blij was met het veld. Is het zo abnormaal om te eisen dat het gras wordt afgereden? Eén keer heb ik de training op het veld geannuleerd. Minstens tien keer had ik tevergeefs gevraagd om het veld aan te pakken. We zijn dan maar gaan lopen en we hebben in het krachthonk gewerkt. Op die manier wilden we toch iets duidelijk maken.'

Ingesteldheid

Waar is het volgens de ex-coach van Malinwa misgelopen met de ploeg die vorig seizoen nog ei zo na PO1 haalde? Ferrera: 'Onbegrijpelijk, want de ploeg was versterkt. We waren Verdier kwijt, maar Bandé, Pedersen, Ganvoula en Schoofs kwamen erbij. En de optie in het contract van El Messaoudi en Kolovos werd gelicht.

'Weet je wat het is? Onbewust dachten de spelers dat ze minder moesten doen en dat het wel vanzelf zou gaan. Te veel van hen dachten ook dat ze een bepaald statuut hadden. Het was representatief voor de ingesteldheid in de kleedkamer. Bij KV Mechelen liepen er geen klootzakjes rond. Integendeel. Maar als je hen te veel zeggenschap geeft, dan zullen ze niet aarzelen om minder inspanningen te leveren.'