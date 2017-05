Yuya Kubo, de nieuwe (stille) Gentse keizer

Hij is de duurste inkomende transfer in de clubgeschiedenis van de (onverwachte) kampioen van 2015, maar Yuya Kubo (23) wettigde dat geïnvesteerde kapitaal al meermaals sinds hij eind januari neerstreek in de Ghelamco Arena. Wanneer je de timide Japanner aantreft op het oefencomplex aan de Waarmoezeniersweg, krijg je altijd te maken met hetzelfde tafereel: als begroeting een korte knik met het hoofd, waarop de viervoudige international zich terugtrekt op een stoeltje, met zijn smartphone in de hand en via de oortjes luisterend naar muziek.

Onlangs liet Kubo de teambuildingactiviteit padel aan zich voorbijgaan, want 'wat last van de schouder'. Er volgde nadien een beleefd knikje. Uitleg gegeven, job gedaan.

Met elf goals op zijn conto ontwikkelde Kubo zich ondertussen tot de topschutter van het team, waarbij coach Hein Vanhaezebrouck vol tevredenheid vaststelt dat de Japanner datgene brengt waar hij tot de winterstop constant om vroeg: rendement en efficiëntie. Niet alleen inzake het afwerken van kansen - de Japanner trapt vaak meer op gevoel dan pure kracht - maar vooral ook door zijn intelligentie.

Kubo is het typevoorbeeld van de moderne offensieve speler die gemakkelijk en vaak onzichtbaar tussen de linies opereert, altijd aanspeelbaar blijkt en veelal toeslaat op de juiste momenten. 'A touch of genius', zo klinkt dat dan uit de mond van de succestrainer.

Een stille voetballer, maar Kubo is een speler met keizerlijke kracht binnen de krijtlijnen. In tegenstelling tot Danijel Milicevic, Anderson Esiti, Renato Neto of Brecht Dejaegere een middenvelder die graag zonder bal voor diepgang kiest, maar ook in zijn loop nog over een bijkomende (verraderlijke) versnelling beschikt.

'Ik probeer altijd klaar te zijn. Zelfs wanneer ik niet echt goed in de match zit. Als de bal komt, wil ik hem afmaken', zo luidt de visie van Kubo zelf, die toekomstgericht vooral droomt van de Bundesliga of de Serie A. ' Want voor de Premier League ben ik fysiek niet sterk genoeg.'

Wait and see, zo luidt ons oordeel, want zijn naam verscheen al in de notitieboekjes van verschillende scouts, zoals onlangs die van promovendus Brighton Hove & Albion.