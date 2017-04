Zelfs met winst in Anderlecht wordt titel moeilijk voor Club

Aan het politieke firmament was er nog geen sprake van de Nieuw-Vlaamse Alliantie, Filip van Saksen-Coburg en d'Udekem d'Acoz vormden nog geen prinsenpaar, u en ik betaalden nog met de Belgische frank, radiozender Qmusic ging nog niet in de ether, van twitteren was nog geen sprake en van een iPhone om dat mee te doen al helemaal niet. Ohja, Kylian Mbappé - de kersverse starboy aan de voetbaltop - was nog niet eens geboren. Zo lang is het dus geleden dat Club Brugge nog eens een competitiewedstrijd op het veld van Anderlecht kon winnen.

Er was natuurlijk wel de Supercup in 2004, waarbij de blauw-zwarte bekerwinnaar dankzij doelpunten van godbetert Sebastian Hermans en Rune Lange een eerste seizoensprijs binnenreef. In de Jupiler Pro League lukt winnen al 19 (!) seizoenen niet, waardoor een paars-wit jubileumjaar alsmaar nadert. Sinds de 2-3 zege in september 1998 trok Club Brugge al 25 keer naar het Astridpark, waar het tien keer drawde en vijftien keer verloor.

Geen 9, maar 10 punten achter

Overal wordt er gesproken van een kritiek verschil van negen punten na vier speeldagen, maar technisch gezien zijn er dat bij een Brugse nederlaag tien. Bij een gelijke stand na tien play-offspeeldagen, is paars-wit altijd kampioen. Het eerste criterium dat bij een gelijk aantal punten van kracht wordt, is de positie na de reguliere competitie. Anderlecht wipte op de slotspeeldag in extremis over Club Brugge naar de leidersplaats en is dus altijd winnaar. Wil blauw-zwart voor het tweede jaar op rij kampioen worden, dan móet het dus op het einde van de rit méér punten dan Anderlecht verzameld hebben.

Met amper twee punten uit de eerste drie wedstrijden maakt de landskampioen zijn slechtste start ooit in play-off 1 door. In het verleden werd slechts één ploeg met een twee op negen kampioen: Anderlecht. In het seizoen 2012-2013 pakten de Brusselaars zelfs maar vijf punten uit hun eerste zes (!) wedstrijden. Dankzij vier opeenvolgende zeges nadien werd Anderlecht in dat seizoen tóch kampioen. De nuance gebiedt ons ook te melden dat paars-wit toen geen kloof van zeven punten moest dichtrijden, maar zijn play-offcampagne aanvatte met twee punten voorsprong op eerste achtervolger Zulte Waregem.

Ook al pakt Club Brugge drie punten tegen Anderlecht, dan bedraagt de achterstand nog steeds vier stuks. In het verleden maakte geen enkele ploeg zulke kloof nog goed, ook al stonden er nog zes wedstrijden op het programma. De blauw-zwarte titeldroom verdween al na de gelijke spelen tegen Charleroi en Zulte Waregem langzaam in de wolken, maar als er een God op Aarde bestaat - en als hij ietwat inzit met de spanningsfactor in onze competitie - is het maar te hopen dat hij zondagavond bijklust als Brugse matchwinnaar.