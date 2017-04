Zulte Waregem herstructureert jeugdopleiding

"Een van de structurele problemen de voorbije jaren was de jeugdwerking", zegt Hendrik Deruyck in Sport/Voetbalmagazine. "De return, van de 1,1 miljoen euro die we, per seizoen, aan de klassieke opleiding en de Soccer School van Thomas Caers hebben gespendeerd? Momenteel nog niets! Dat kan niet langer: binnen drie jaar moeten er mínstens één jeugdspeler een vast lid van de A-kern zijn. Onder meer een van de drie jongens van de Soccer School die we onlangs, op hun zestiende verjaardag, een contract gaven en die we nu ook in de U17 integreren."

Dat lag echter zeer gevoelig bij de mensen van de klassieke jeugdopleiding. Zulte Waregem en technisch coördinator Gijs Debuyck beëindigden onlangs, na onderling overleg, zelfs de samenwerking omdat Debuyck vond dat de klassieke jeugdwerking te kort werd gedaan en zijn mensen keuzes werden opgedrongen. Deruyck: "Het probleem was dat die twee opleidingen volledig gescheiden waren. Daarom laten we ze nu samensmelten, onder leiding van een nieuwe sportief coördinator, Joric Vandendriessche. Hij krijgt alle verantwoordelijkheid over de jeugd, staat bóven Thomas Caers en zal Eddy Cordier en Francky Dury informeren over welke talenten er een profcontract verdienen. Zonder mee te gaan in een financieel opbod van andere clubs moeten wij ouders immers een duidelijk groeiproject tot bij de eerste ploeg kunnen aanbieden. Daarom zal ons belofteteam vanaf volgend seizoen ook alleen uit eigen jeugdspelers bestaan.

"Willen we die ouders echter overtuigen, dan kunnen we geen verhaal meer brengen van twee aparte opleidingen. Zeker niet als de ene, de Soccer School, zich als 'elitair' voordoet. Dan lijkt het alsof de klassieke opleiding niets voorstelt. Voorbij is de tijd dat de Soccer School haar eígen wedstrijden speelt, alléén op stage gaat naar de VS. We hebben de nieuwe instroom van twaalfjarigen ook voor twee jaar bevroren, om het budget op 500.000 euro te limiteren.

"We blijven niettemin geloven in het project van Thomas Caers, anders hadden we die drie jongens op hun zestiende geen contract gegeven. Als we echter zes jaar lang een half miljoen in hen investeren, dan moeten we die drie miljoen euro wel terugverdienen - en dan draai je nog maar break-even. We zullen die return dus nauwlettend in het oog houden."