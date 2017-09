Zulte Waregem: kampioen van de niet toegestane corners

Al sinds het seizoen 2013/14 is Essevee in die ranking op plaats 15 (2013/14 en 2014/15, telkens na Anderlecht) of op plaats 16 geëindigd (2015/16, 2016/17, als ploeg die het minste aantal hoekschoppen toestond in de reguliere competitie). Met een gemiddelde van 5 per match in 2012/13 als meeste en vorig seizoen, met 3,9 per wedstrijd, als minste. En dit seizoen voorlopig zelfs amper 2,4 toegestane corners per partij.

Volgens assistent-coach Eddy Van den Berge niet onlogisch: 'Een van de pijlers van Francky Dury's systeem is dat we zeer hoog verdedigen en druk zetten. Hoe rapper we de bal recupereren, hoe sneller we immers kansen creëren. Door nooit de tegenstander aan onze zestien op te wachten, gekoppeld aan een overwicht qua balbezit (vorig seizoen 54 procent, als tweede in de Jupiler Pro League, dit seizoen voorlopig 51 procent, nvdr), ga je automatisch minder duels aan die een hoekschoppen opleveren.'

'Nóg meer dan de vorige jaren volgen de spelers die principes ook strikt op. Met meer Belgen in de ploeg (gemiddeld 8 op 11, nvdr) wordt er onderling beter gecoacht, en doen we het - althans qua balrecuperatie en druk zetten - weer even goed als in onze beginperiode in eerste, met Meert, Leleu en co.'

Ook opvallend: Zulte Waregem slikt amper goals op die (weinige) hoekschoppen. In de reguliere competitie en play-off 1 vorig seizoen slechts 3 op 59 tegendoelpunten, in deze campagne nog geen enkele. Volgens Van den Berge het gevolg van een man-op-manverdediging, niet in zone. 'Dan heb je duidelijkere afspraken - wie pakt wie? - en staat ook niemand stil bij inlopende tegenspelers.' Al kan het ook dan mislopen, zoals op Charleroi toen Essevee, weliswaar op twee onrechtstreekse vrijschoppen, een treffer incasseerde. De oorzaak? 'Miscommunicatie, waardoor de verkeerde speler op de verkeerde man verdedigde.'