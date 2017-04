Zulte Waregem mikt op spelers van Belgische topclubs

Francky Dury liet het al enkele keren vallen: de huidige A-kern van 23 spelers (inclusief drie keepers) zal, qua kwantiteit en kwaliteit, volgend seizoen niet volstaan om weer te mikken op play-off 1 én om een goed figuur te slaan in de groepsfase van de Europa League. Dus benadrukte hij dat die kern uitgebreid moet worden, mét spelers voor wie Essevee 'pakweg één miljoen euro' moet durven te betalen. ''Niet kunnen' mag niet 'niet willen' worden', aldus Dury.

Geen avonturen

Een oproep naar het Zulte Waregembestuur en gedelegeerd bestuurder Hendrik Deruyck. Die wil zijn trainer deels tegemoetkomen. 'We blijven sportief ambitieus. En dus moeten we onze A-kern inderdaad vergroten, naar 24 vooral meer evenwaardige spelers.'

Deruyck is bereid een financiële inspanning te doen, zeker gezien de extra inkomsten van de Europese campagne (3,5 miljoen euro) en de verkoop van Soualiho Meïté (Monaco in poleposition?) en Lukas Lerager (Nice of Bordeaux?). Zij kunnen samen zo'n 5 à 7 miljoen euro opbrengen. 'Wij wachten geduldig alle voorstellen af. Op 1 juli zullen we beslissen', aldus Deruyck. 'Een groot deel van dat geld zullen we alleszins in nieuwe spelers investeren. Maar een van één miljoen euro is niet realistisch. Vergeet niet dat we, qua financiën, heel moeilijke jaren achter de rug hebben en een stadion aan het verbouwen zijn. Géén avonturen met mij als gedelegeerd bestuurder.

'Francky heeft die één miljoen gebruikt als een metafoor voor een 'belangrijke speler'. Zulke transferbedragen zijn ook relatief, hé. Je kunt ook iemand kopen voor 100.000 euro en hem een vierjarig contract geven, met een loon van 500.000 euro per jaar. Dat gaan wij ook niet betalen. Al willen we ons niet vastpinnen op een concreet cijfer. Niet qua transferbedrag, salaris of totaal spelersbudget - dat is afhankelijk van de opportuniteiten die al dan niet opduiken.'

Samenwerken met Club, Gent en Anderlecht

Deruyck denkt onder meer aan spelers van buitenlandse topclubs. 'Met Monaco en Juventus hebben we al goed samengewerkt en we zullen dat blijven doen. En we gaan binnenkort ook naar PSV, waar veel Belgen spelen en we via onze businessclub goeie connecties hebben.' De gedelegeerd bestuurder van Essevee wil ook de banden met de Belgische topclubs weer aanhalen. 'Ik heb binnenkort een afspraak met Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe, en wil ook met Michel Louwagie en Herman Van Holsbeeck aan tafel gaan zitten. Hen vragen waarom ze een Brandon Mechele of een Hannes Van der Bruggen niet aan ons wilden uitlenen of verkopen. Club Brugge, AA Gent en Anderlecht mogen Zulte Waregem niet als een concurrent beschouwen, maar als een club waar hun jonge Belgen meer dan bij hen kansen krijgen, zoals Sander Coopman (geleend van Club Brugge, nvdr).

'Het moet wél een win-winsituatie zijn, ook voor ons. Met een marktconforme aankoopoptie voor de gehuurde speler of een percentage op de doorverkoop, een deal zoals we met Lille hebben voor Meïté (40 procent, nvdr). Als Club of AA Gent zou eisen dat hun uitgeleende speler niet tegen hen mag spelen, dan zijn we eventueel bereid dat toe te staan - dat zijn slechts twee (of vier) matchen. Al zou ik dat betreuren.'