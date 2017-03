S/VM: Francky Dury pakt met Zulte Waregem de Beker van België en verklaart meteen daarop dat hij nieuwe stappen wil zetten met de club. Dat het tijd is om wat meer te durven investeren. Heeft hij een punt?

Jacques Sys: 'Eerst en vooral: wat Dury met Essevee neerzet, is zeer knap. Sportief hebben ze zeer goed gewerkt, met een ploeg die amper geld kostte eindigden ze derde in de competitie en winnen ze de beker. Dan heb je er het maximum uitgehaald. Maar het zou dom zijn om zich nu in een roekeloos avontuur te storten. Zulte Waregem heeft niet de achterban, noch de infrastructuur of de mogelijkheden om echt aansluiting te zoeken bij Club Brugge of Anderlecht. Gent heeft die stap gezet, maar zij hebben daarvoor als stad toch een ruimere basis en je mag ook niet vergeten dat zelfs zij nog steeds een grote historische kloof te dichten hebben met clubs als Anderlecht of Club.'

Zulte Waregem moet dit moment koesteren, het maximum wordt uit de club gehaald

'Ik begrijp Dury wel dat hij ambitieus is, dat lijkt me normaal voor een trainer, maar met zijn uitlatingen in de media zet hij nu druk op zijn bestuur. Is het een strategie om ondanks zijn langdurige contract binnenkort een vertrek te forceren? Dat denk ik niet. Het is niet zo overdacht. Maar Dury moet beseffen dat beter doen dan dit eigenlijk betekent dat je de titel moet pakken. Dat is niet realistisch. Net zomin als spreken over een verhoging van het budget naar 25 miljoen euro. Nu zitten ze aan 14 miljoen euro, daarbij rekenen ze deelname aan de Europa League en de verkoop van sterkhouders als Meité en Lerager. Zo werkt het echter niet. Ten eerste moet je die spelers dan nog vervangen, ten tweede hebben ze nog 18 miljoen euro aan schulden af te betalen. Een erfenis van het Patrick Decuypere-tijdperk beweren ze, maar ze zitten er wel mee. Er moet ook een nieuwe tribune afbetaald worden en vorig jaar werd 3 miljoen verlies geboekt. Met welk recht spreek je dan over een budgetverhoging? Dat is toch een vreemde redenering. Neen, ze moeten momenten als deze koesteren en met de voetjes op de grond blijven.'

S/VM: KV Oostende verloor de bekerfinale op de pijnlijkste manier denkbaar: na strafschoppen. Dichter kun je er niet bij komen. Hoezeer kan die ontgoocheling doorwegen op play-off 1 straks?

Bij KVO merk je hier en daar toch eerste barstjes in het hechte blok

: 'Vijf minuten na affluiten was Marc Coucke al vertrokken uit het stadion, dat zegt genoeg over de grote ontgoocheling die bij iedereen van Oostende heerste. De ambities waren groot. KVO had evengoed kunnen winnen, voetballend waren ze de betere, vond ik. Het was een dubbeltje op zijn kant. Dat maakt die teleurstelling des te groter. Hier en daar merkte je toch eerste barstjes in het hechte blok. Spelers die te vaak naar hun zin op de bank zitten, denk aan El Ghanassy en Canesin. KVO heeft een grote kern, Yves Vanderhaeghe zal knopen moeten doorhakken. Maar hij heet een goeie peoplemanager te zijn, dus dat moet wel lukken. Nog een geluk dat ze nu twee weken rust hebben om de hoofden weer vrij te maken en dan vol voor PO1 te gaan. Want er hangt wel degelijk nog iets aan vast: een Europees ticket. Oostende heeft met zijn offensieve voetbal en met Dimata als revelatie onze Jupiler Pro League verrijkt, het zou jammer zijn als ze dat nu teniet doen met een afgang in PO1 zoals Zulte Waregem er vorig jaar eentje beleefde.'

S/VM: De winst in Milaan-San Remo was voor Michal Kwiatkowski. Tim Wellens eindigt als beste Belg op plaats achttien. Waarom wachten we al zo lang op een Belgische zege in de openingsklassieker?

Jacques Sys: 'Het is van Fons De Wolf in 1981 geleden dat er nog eens een Belg won in Milaan-San Remo - als we de genaturaliseerde Belg Andrei Tchmil even buiten beschouwing laten. Ik denk niet dat het te maken heeft met een gebrek aan waardering voor die koers, iedereen beseft dat winst in die openingsklassieker mooi op het palmares staat. Het ligt eerder aan het profiel van de Belgische renners. Dat leent zich meer voor de kasseiklassiekers. In Milaan-San Remo ontbreekt het ons aan Belgen die snel genoeg zijn om mee te spelen in de sprint - zelfs Tom Boonen kwam daarin tekort - en bovendien zijn er weinigen die op Poggio het verschil kunnen maken. Laat staan meegaan met de besten. De enige die dat in zich heeft is Greg Van Avermaet, maar die liet het dit weekend op het cruciale moment afweten. Wellicht omdat hij nog geen honderd procent is, maar ik vond zijn analyse achteraf wat vreemd. Van Avermaet verklaarde dat hij goede benen had, maar dat hij verkeerd gepositioneerd zat op de Poggio. Dan is dat toch wel een serieuze fout, want iedereen wist toch dat Sagan daar zou aanvallen? Die uitleg achteraf vond ik dus wel enigszins teleurstellend.'