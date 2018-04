Zulte Waregem verandert van hoofdshirtsponsor

Record Bank houdt immers op te bestaan en gaat op in ING. ING komt niet op het Esseveeshirt, want de bank sponsort de Belgische voetbalbond, de Rode Duivels en de scheidsrechters. Dat contract sluit deals met clubs uit.

In de plaats van Record Bank heeft Zulte Waregem een akkoord met de Willy Naessens Group, voor twee jaar. De bekende zwembadbouwer, die ook het Regenboogstadion renoveerde, stond dit seizoen al onderaan de truitjes en schuift dus naar boven. Voor de plaats onderaan sloot algemeen manager Eddy Cordier al een mondelinge deal met een huidige sponsor, die zijn inbreng optrekt.

Cordier heeft daarnaast ook een optie voor het huren van vier van de zes nieuwe skyboxen in de viptribune. Die worden nu afgewerkt en komen bovenop de elf skyboxen die eerder al klaar waren. Die verhuurt Zulte Waregem voor een periode van drie jaar.

'Inkomsten waarmee we de bouw van de tribune bekostigen. Na drie jaar worden dat operationele inkomsten', zegt Cordier. De algemeen manager is daarnaast een akkoord aan het finaliseren met een bekende restaurateur, die de bistro/loungebar in de viptribune zal openhouden. In die tribune werd vorige zaterdag ook de nieuwe fanshop officieel ingewijd en in mei worden daar ook de bureaus van alle Esseveemedewerkers gecentraliseerd. Met die afwerking komt voorlopig een einde aan de renovatie van het Regenboogstadion. 'Nu concentreren we ons op de sportieve uitbouw van de club', aldus Cordier.