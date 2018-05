Zulte Waregem wil Coopman kopen van Club Brugge

Ruim een maand duurden de onderhandelingen tussen Essevee en Club na eind vorig seizoen, over de verlenging van de huur van Sander Coopman (23). De speler wilde, ondanks interesse van Antwerp, per se aan de Gaverbeek blijven - wegens meer speelkansen dan bij Club Brugge. Daar mocht hij wel blijven, maar met de nieuwe trainer Ivan Leko had hij niet kunnen spreken en dat voelde niet goed aan. Begin juli raakte de deal alsnog rond, maar niet de meest goedkope voor Zulte Waregem: een huurprijs van 450.000 euro, exclusief het spelersloon dat Club Brugge, op de wedstrijdpremies na, verder betaalde, met ook nog een fikse 'vergoeding' van 700.000 à 1 miljoen euro als Francky Dury hem tegen blauw-zwart zou opstellen.

Een nieuwe overeenkomst van die grootteorde is dan ook uitgesloten. Essevee wil Coopman na diens bevredigend reguliere seizoen (2 goals, 6 assists, 6 voorassists) wél definitief overkopen, ook omdat het van de West-Vlaming zelf signalen heeft ontvangen dat hij wil blijven. Vorige zomer verklaarde Coopman in dit blad nog dat hij komende zomer met een beter cv naar Club wou terugkeren, maar ook hij beseft dat een definitieve transfer naar Zulte Waregem de beste stap voor zijn carrière is. Beide clubs moeten wel nog een mogelijke transferprijs bespreken. 'We willen zeker een investering doen, maar aan de juiste prijs', benadrukt algemeen manager Eddy Cordier.