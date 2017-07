Zweden: 'Kinderen denken aan stoppen met voetballen door roepende ouders'

The Guardian schrijft dat Djurgarden, AIK en Hammarby samen met Volkswagen een enquête hebben laten afnemen bij 1016 voetbalouders om iets te doen aan roepende ouders naast het veld. De clubs hadden al langer door dat die ouders een negatieve invloed uitoefenden op hun kinderen of op die van anderen en bestelden daarom een studie bij Survey Sampling International (SSI).

Uit de resultaten blijkt dat een derde van de respondenten denkt dat hun kinderen al eens overwogen hebben om te stoppen met hun hobby door het, soms naar agressief neigende, gedrag van ouders. Daarnaast bleek ook dat 83 procent van de ondervraagde volwassenen een situatie herkende waarin andere ouders hun kind te hard pushten of overdreven kritiek uitten op de wedstrijdleiding.

It's pandemic and massively damaging to the development of young players. Parents should only applaud or be quiet at kids' football. https://t.co/fmbBsiGbOW -- Gary Lineker (@GaryLineker) 10 juli 2017

Gedragscode voor ouders

Daarop besloten de drie Stockholmse clubs om samen een oplossing te zoeken. Het resultaat: een korte 'voetbalcode' in de naam van de ouders, die het supportersgedrag van volwassenen bij kinderwedstrijden moet veranderen. 'Ik, als ouder, zal er alles aan doen om mijn kind, andere kinderen,het personeel van de club, scheidsrechters en andere ouders te steunen tijdens trainingen en wedstrijden --en dat door een positief engagement.'

Delen Ik, als ouder, zal er alles aan doen om mijn kind, andere kinderen,het personeel van de club, scheidsrechters en andere ouders te steunen tijdens trainingen en wedstrijden --en dat door een positief engagement.

De ouders reageerden positief op de nieuwe gedragscode. Al 1600 enthousiastelingen zetten zich achter het initiatief en er komen dagelijks nog aanhangers bij. Er werd zelfs aan de betrokken clubs gevraagd om de code op T-shirts te laten drukken zodat de boodschap verder kan dragen dan de ouders alleen. Ook andere Zweedse clubs toonden reeds interesse in het project.

Maar ook de sterren van het eerste elftal, waar de jeugdspelers zo naar opkijken, ondersteunen de boodschap. Stefan Ishizaki, de vicekapitein van AIK, zegt er het volgende over: 'Plezier is het allerbelangrijkste bij sportende kinderen. Laten we er dus met z'n allen voor instaan dat onze kinderen de pret, het verdriet en alle emoties ertussen mogen ervaren. Het zijn hun herinneringen en hun ervaringen. Niet de onze.'

Ook in België

Het is geen fenomeen dat nieuw is of dat zich uitsluitend in Zweden voordoet, ook langs de Belgische voetbalvelden lopen genoeg tierende voetbalouders rond. Wesley Muldermans, jeugdtrainer en voetbalpapa, schreef er zelfs een boek over en sportmagazine.be stelde hem enkele vragen.

'Ik schreef Jeugdvoetbal: fair play of vuil spel? uit eigen ervaringen, ik zag dingen langs de lijn die echt niet oké waren. Ouders roepen soms tegenstrijdige dingen naar de spelertjes, springen over de omheining of moedigen aan tot onsportief spel. Ik merk dat sommige vaders via hun zoon de voetbalcarrière nastreven die ze zelf niet konden bereiken', zegt Muldermans in zijn boek en in het interview met onze website. 'Met dit boek probeer ik ouders, clubs, trainers en zelfs de Voetbalbond bewust te maken van het kwalijke gedrag en hen aan te zetten om er iets aan te doen.'