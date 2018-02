Roeselare verovert elfde Beker van België volleybal

In de finale in het Antwerpse Sportpaleis haalden de West-Vlamingen het met 3-1. De setstanden in de heruitgave van de eindstrijd van vorig jaar waren 25-22, 23-25, 25-16 en 25-23.

Voor Roeselare is het de elfde beker, de derde op rij. Vorig jaar trok Roeselare met 3-0 aan het langste eind tegen Maaseik. De landskampioen pakte de trofee al in 1989, 1990, 1994, 2000, 2005, 2006, 2011, 2013, 2016 en 2017.

Maaseik, dat de reguliere fase van de competitie op kop afsloot, is met veertien bekers in de prijzenkast nog altijd recordhouder, maar de laatste bekerzege dateert wel al van 2012 onder Vital Heynen. Daarvoor pakten de Limburgers de trofee in 1986, 1991, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 en 2010.

De affiche bij de vrouwen is Asterix Avo Beveren-Oudegem. Die wedstrijd gaat om 18u van start.

De bekerfinales worden overschaduwd door extrasportieve perikelen. Gisteren ventileerden Maaseik en Roeselare hun onvrede over de werking van de Belgische volleybalbond. 'De ploegen worden als geldkoe gebruikt om kaarten te verkopen aan een veel te hoge prijs. Alle overleg omtrent de organisatie wordt beschouwd als inmenging', zo klonk het. Op de dag van de bekerfinales raakte tevens bekend dat Philippe Boone ontslag neemt als voorzitter van de Volleybal Liga, die 'ondermijnd wordt door de bond'.