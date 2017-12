Wielerploegleiders vervolgd voor fraude

Dankzij de constructie betaalde Demol nog geen 2 procent belastingen op de inkomsten die hij van 2009 tot en met 2013 opstreek via zijn Luxemburgse postbusvennootschap. Die keerde dividenden uit aan een vennootschap in Cyprus. Die waren daar belastingvrij.

Het parket vervolgt niet alleen de belastingadviseur uit Waregem die de constructies heeft opgezet, maar ook de wielerploegleiders zelf, bevestigt parketwoordvoerster Karlien Ververken aan De Tijd.

Demol wil niet reageren. Lapage doet dat wel, via zijn advocaat Michel Maus. 'Voor alle partijen in deze zaak gaat de discussie met de fiscus en het gerecht over hetzelfde: kan er voldoende 'substantie' worden aangetoond om te spreken van Luxemburgse en Cypriotische activiteiten?'