Aalmoes voor Jolien D'Hoore na ritzege in de Giro

De Oost-Vlaamse streek met haar zege amper 526 euro op. Dat is 21 keer minder dan wat Peter Sagan op dezelfde dag verdiende met zijn ritoverwinning in de Tour in Longwy, 11.000 euro.

Het verschil in het prijzengeld voor de eindwinnaar en eindwinnares van respectievelijk de Tour de France en de Giro Rosa is nog veel frappanter: na tien ritten krijgt de draagster van de roze trui - schrik niet - de volle 1130 euro, ofwel 442 (!) keer minder dan de renner die in Parijs de gele trui mag aantrekken: 500.000 euro.

Op het WK wielrennen is het prijzengeld sinds vorig jaar dan wel gelijk voor de wereldkampioen bij de heren en dames (7.667 euro), in de andere topkoersen is er duidelijk nog werk aan de winkel.

Op het jongste BK kreeg de winnaar bij de mannen, Oliver Naesen, bijvoorbeeld een winstpremie van 2.300 euro, bij de vrouwen kreeg (alweer) Jolien D'Hoore slechts 485 euro.