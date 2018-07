Aalmoes voor winnares Giro Rosa

De Nederlandse streek met haar eindzege in de meest prestigieuze rittenkoers voor dames amper 1145 euro op, de volle 15 euro meer dan wat haar landgenote Anna van der Breggen vorig jaar ontving als eindwinnares.

Of 437 keer minder dan de geldprijs voor de man die eind juli in Parijs de gele trui mag aantrekken: 500.000 euro. Zelfs de 18e in de Tour krijgt met 1200 euro nog meer dan Van Vleuten, 's werelds beste wielrenster.

Voor de tweede vrouw in de Giro Rosa was nog 550 euro weggelegd, voor de derde 400 euro. Of zowat evenveel wat een renner krijgt in de Tour als hij als eerste bovenkomt op een col van tweede categorie...

Dan was Jolien d'Hoore, met twee ritzeges in de Giro Rosa, goed voor tweemaal 539 euro, 'beter' af: zij verdiende daarmee 1078 euro. Toch is de prijs per etappeoverwinning in de Giro voor vrouwen ook twintig keer minder dan bij de mannen (11.000 euro). Eén keer twééde worden in een tussensprint in de Tour levert bijna evenveel op (1000 euro) als d'Hoores twee ritsuccessen.

De totale prijzenpot van de Giro Rosa bedroeg 37570 euro, in de Tour is dat 2,3 miljoen euro.