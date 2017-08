Alberto Contador stopt met koersen na de Vuelta

Van 19 augustus tot 10 september zal Alberto Contador voor het laatst te zien zijn tijdens een wielerwedstrijd. De Spaanse ronderenner liet in juli al weten dat hij bezig was aan zijn laatste Ronde van Frankrijk, en dat hij nog twijfelde om volgend jaar te blijven koersen.

Contador stond bekend als goede klimmer en tijdritspecialst. Een ideale combinatie om grote rittenkoersen te winnen, en dat deed hij ook, meer dan eens. In totaal was hij zeven keer de snelste in de drie grote rondes. De Giro won hij twee keer, net als de Tour de France, en in 'zijn' Spanje was hij drie keer eindwinnaar.

In 2010 testte el Pistolero positief op clenbuterol. Hij moest daardoor een schorsing uitzitten en zijn eindzeges in de Tour van 2010 en de Giro van 2011 werden ingetrokken. Contador bleef ontkennen dat hij de vermeende substantie bewust tot zich had genomen. Hij beweerde dat de clenbuterol in zijn lichaam is gekomen via besmet voedsel.

De Ronde van Frankrijk van dit jaar was dus het voorlaatste wapenfeit van Alberto Contador. Hij eindigde als negende in het eindklassement. In de Vuelta zal hij er wellicht alles aan doen om beter te doen en, als het meezit, nog een rit achter zijn naam te zetten. Het publiek kan tijdens de Vuelta nog drie weken genieten van de man die al dansend op de pedalen de Spaanse bergflanken bestijgt.