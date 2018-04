Anna van der Breggen wint Ronde Van Vlaanderen

Van bij de start lag het tempo zeer hoog. Dat deerde diverse rensters niet om een aanval trachten op te zetten. Het was Nathalie van Gogh die na zowat 45 kilometer alleen voor het peloton ging uitrijden. De Nederlandse sprokkelde snel een voorsprong van zowat één minuut bijeen. In de grote groep werd het tempo opgetrokken en ter hoogte van de kasseizone van de Holleweg, na 63 kilometer, smolt alles opnieuw samen.

In aanloop naar de Muur van Geraardsbergen had een zware valpartij plaats in het peloton. Bij de voornaamste slachtoffers waren Chloe Hosking en Roxane Fournier. Hierdoor trokken verbrokkelde groepjes de Muur, de zesde van elf hellingen in deze Ronde van Vlaanderen, op. Op 55 kilometer van de streep kwam alles weer samen. Net voor de Kruisberg trokken Amalie Dideriksen en Elena Cecchini in de aanval maar ook zij kregen geen vrijgeleide.

Het sein dan voor Anna van der Breggen, met nog zo'n 28 km voor de boeg, om te versnellen. Ellen van Dijk trachtte haar karretje aan te hangen maar slaagde daar niet in. Ashleigh Moolman trok op de Oude Kwaremont op haar beurt in haar eentje op jacht naar de eenzame leidster maar zag al snel het zinloze van haar poging in. Van der Breggen vatte de beklimming van de Paterberg, de laatste helling van de dag op 13 kilometer van de finish, aan met een voorsprong van 1:10 op een viertal met Amy Pieters, Annemiek van Vleuten, Katarzyna Niewiadoma en Ashleigh Moolman. De Nederlandse kwam niet meer in de problemen. In de sprint voor de tweede plaats was Pieters sneller dan Van Vleuten, waardoor het podium volledig Nederlands kleurde. Er eindigden geen Belgen in de top tien.

Voor Van der Breggen is het haar eerste zege in Vlaanderens Mooiste. In 2013 was ze al eens derde. De Nederlandse volgt op de erelijst de Amerikaanse Coryn Rivera op. Dit seizoen won Van der Breggen al Strade Bianche. Vorig jaar schreef de Nederlandse de WorldTour op haar naam nadat ze zegevierde in onder meer de Giro Rosa, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In 2016 werd Van der Breggen in Rio olympisch kampioene in de wegrit.