'Belgische hoogconjunctuur in de koers... voor even'

Hij miste op de slothelling frisheid om Alejandro Valverde en co te volgen, zei Greg Van Avermaet nadat hij in Luik-Bastenaken-Luik (als beste Belg) elfde was geworden, op zeven seconden van El Imbatido. Een niet te onderschatten prestatie voor de énige renner die én al actief was in het Belgische openingsweekend én daarna álle grote klassiekers reed - het illustreert nog maar eens zijn polyvalentie.

...