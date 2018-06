BK-prono van Paul De Geyter: 'De Gendt op basis van prestaties, Benoot op basis van resultaten'

Wat betekent een Belgisch kampioenschap nog voor een internationaal opererende WorldTourploeg als Lotto-Soudal?

PAUL DE GEYTER: 'Als Belgische ploeg blijft dat een heel belangrijk moment, ik heb niet het idee dat dat minder is dan vroeger. We zijn geen land met maar drie, vier profs. De huidige Belgische kampioen, Oliver Naesen, dat is een meneer in het wielrennen. Het blijft heel mooi als je die trui een jaar in de ploeg kunt hebben.'

Wie is uw gedroomde kampioen?

DE GEYTER: 'Als ik moet praten zoals Patrick Lefevere - en hij heeft op dat vlak geen ongelijk - dan moet ik de renners noemen met de grootste mediawaarde: Tiesj Benoot, Tim Wellens, Thomas De Gendt. Maar tegelijk, en dat zal wel typisch Vlaams zijn, zou ik het ook een hard knokkende underdog enorm gunnen. Zo'n type Preben Van Hecke, voor wie die Belgische titel drie jaar geleden een bekroning was van zijn carrière. In onze ploeg mannen als Frederik Frison, Sander Armée...'

Wie van uw renners verdient de titel het meest op basis van dit seizoen?

DE GEYTER: 'Op basis van prestaties moet je altijd Thomas De Gendt bovenaan plaatsen. Iedereen weet dat hij in de ontsnapping zal gaan, maar toch is hij vaak mee, omdat hij altijd vertrekt op het moment dat iedereen steendood zit, en hij wint nog twee WorldTourkoersen ook. Op basis van resultaten steekt Tiesj zijn overwinning in de Strade Bianche, voor mij een klassieker, er wel boven uit.'

Hoe beoordeelt u het jaar van uw ploeg tot nu toe?

DE GEYTER: 'Ik ben niet snel tevreden, maar het is iets beter dan ik verwacht had, want als je de Strade Bianche wint, behoor je tot de grote ploegen. De tijd is voorbij dat als er een Lottorenner ten aanval trok, de sportdirecteurs van concurrerende ploegen hun schouders ophaalden. Tegenwoordig laten ze ons niet zomaar meer gaan.

'Ik beschouw het als het jaar van de bevestiging van de jeugdwerking van Lotto-Soudal. Dit jaar zijn de jonge gasten echt doorgebroken. Tiesj helemaal. Tim behaalde nog niet die grote overwinning, maar speelde wel mee met de grote jongens. De eerste stap is duidelijk gezet en hopelijk is het voor die jongens de opstap naar klassiekers winnen tegen de Van Avermaets en Sagans van deze wereld.'

Het BK mag dan in Wallonië plaatsvinden, de politiek in het zuidelijk landsdeel stelt zich vragen bij de zin van de teamsponsoring door de Nationale Loterij.

DE GEYTER: 'Dat verplicht er ons toe om altijd beter te proberen doen, en ergens is die kritiek ook begrijpelijk: wielrennen is minder populair in Wallonië dan in Vlaanderen. Maar ik ben initiatieven aan het nemen voor het Waalse wielrennen. We gaan nauwer samenwerken met WB-AquaProtect-Veranclassic zodat die ploeg kan uitgroeien tot het Sport Vlaanderen - Baloise van Wallonië. Het is heel belangrijk dat ook Waals talent weet dat er een mogelijkheid is om door te stromen.'

