Blockhaus: hoe Eddy Merckx won op een 'Duitse' berg in Italië

Blockhaus? Het klinkt vreemd voor een beklimming in de Italiaanse Abruzzen, ver weg van Duitsland of Oostenrijk. De Duitse naam is afkomstig van een garnizoen dat er in de jaren 1860 in een stenen gebouw gevestigd werd om lokale roversbendes te bekampen. Het werd aangevoerd door een commandant van... Duitse origine. Vandaar Blockhaus.

