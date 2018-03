Britse parlementscommissie: 'Wiggins en Team Sky overschreden ethische lijn'

In het rapport van de commissie Cultuur, Media en Sport wordt een algemeen beeld gegeven van het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de sport. Maar er wordt bijzondere aandacht besteed aan Bradley Wiggins, in 2012 de eerste Britse Tourwinnaar uit de geschiedenis, en zijn gebruik van het product triamcinolon.

'We geloven dat deze krachtige corticosteroïde gebruikt werd om Bradley Wiggins, en mogelijk andere renners die hem steunen, voor te bereiden op de Tour de France', vermeldt het rapport. 'Het doel hiervan was niet om een medische nood te behandelen, maar om de verhouding kracht ten opzichte van gewicht te verbeteren voor de start van de race.'

Wiggins had via het systeem van de 'therapeutische uitzonderingen' toelating gekregen om voor de Tour van 2012 triamcinolon te gebruiken. Dat is een middel dat gebruikt wordt om allergieën en ademhalingsmoeilijkheden te behandelen.

De Britse parlementscommissie beklemtoont dat er daardoor strikt genomen geen schending heeft plaatsgevonden van de regels van het wereldantidopingagentschap WADA. Wel werd er een 'ethische lijn' overschreden, zo luidt het.