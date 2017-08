Chris Froome voor unieke dubbel

Meermaals heeft de Skyrenner het voor en tijdens de Tour herhaald: dat hij zijn trainingsschema had aangepast om met de gele trui in Parijs te pronken, én met het rode leidersshirt van de Vuelta in Madrid, op 10 september. Frisheid als codewoord, om na een vierde (2012) en drie tweede plaatsen (2011, 2014 en 2016) eindelijk ook de Spaanse ronde op zijn naam te schrijven. Terwijl die volgens Froome de voorbije jaren telkens "een nakomertje" was, vertrekt hij zaterdag in Nîmes met een "weldoordachte missie".

