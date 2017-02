Contador: 'De fysieke testen tonen aan dat ik verre van versleten ben'

De nieuwe campagne van El Pistolero draait weer rond één grote totempaal: de Tour. Vorig jaar moest hij, zoals ook in 2014, er na een crash opgeven, maar Contador is er nog altijd van overtuigd dat hij de fysieke mogelijkheden heeft om La Grande Boucle te winnen, ondanks de aanwezigheid van Chris Froome en Nairo Quintana. De Spanjaard zou dan op zijn 34 jaar, 7 maanden en 17 dagen de op een na oudste eindwinnaar ooit worden, na Firmin Lambot (36 jaar 4 maanden en 9 dagen oud in 1922). 'Ze zeggen dat de Tour winnen steeds moeilijker is naarmate je ouder wordt, maar dat motiveert me alleen maar nog meer om het tegendeel te bewijzen. Aan die statistieken hecht ik geen belang, wel aan mijn fysieke testen. En die tonen aan dat ik nog verre van versleten ben. Ook in het eerste deel van het seizoen wil ik trouwens schitteren: in Parijs-Nice, de Rondes van Catalonië, Baskenland...'

Contador zal dat proberen in een nieuwe omgeving: bij Trek-Segafredo, waar hij tot en met 2018 tekende. Een terugkeer naar de Trekfietsen waarmee hij indertijd bij Discovery Channel en Astana zijn grootste successen behaalde. Weg ook onder het juk van ex-teambaas Oleg Tinkov die begin oktober nog zwaar naar hem uithaalde. 'Een manke eend en een triestige plant, die nooit eens een glas champagne drinkt. Saai! Wat een verschrikkelijk leven moet hij leiden. Nooit wint hij nog een grote ronde.'

Wat dacht Contador toen hij dat las? 'Ik ben opgegroeid met een aantal waarden, zoals respect voor elkaar. Anderen zien dat blijkbaar niet zo', reageert de Spanjaard. 'Als dat soort zaken komt van iemand die ik graag heb, dan raakt me dat, maar in dit geval helemaal niet. Champagne drink ik wel met mijn vrienden, niet met Tinkov. Die man heeft veel geld, hij heeft een ploeg gekocht en is er niet in geslaagd om die te managen.'

'Het grootste probleem ontstond toen ik in 2014 mijn contract vernieuwde en vier dagen later Bjarne Riis ontslagen werd. Op dat moment wist ik dat alles zou veranderen, en zo was het. Er was geen leider meer. Je mag dan veel geld hebben, maar je hebt ook een aantal kwaliteiten nodig die Riis had en hij niet.'

Fernando Llamas en Jonas Creteur

