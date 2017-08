'Contador heeft in deze Vuelta niets te verliezen'

34 jaar is hij ondertussen, in december wordt hij 35. Toch was El Pistolero aanvankelijk van plan ook volgend jaar nog te rijden, in zijn gedachten al verzonken bij een grandioos orgelpunt van zijn carrière in de Ronde van Italië.

De voorbije Ronde van Frankrijk -waarin Contador slechts negende eindigde, zijn slechtste resultaat ooit in een grote ronde- heeft hem echter abrupt wakker geschud, zo denkt ook onze wielerman Jonas Creteur: 'Contador had zich helemaal klaargestoomd om nog eens uit te halen in de Tour, hij sprak die ambitie ook gedurende heel het voorjaar uit. Maar al snel bleek dat hij op zijn 34ste niet meer de benen heeft van vroeger. Hij probeerde nog geregeld aan te vallen, maar kon die stunts nooit tot een goed einde leiden. Zoals zijn offensief op de Col de la Croix de Fer, waarna hij op de slotklim op de Galibier volledig plafonneerde. Mede door twee valpartijen was hij dan ook nog eens snel uitgespeeld voor het klassement.'

'Ik denk dat hij na zijn val bij de afdaling van de Mont du Chat een mentale klap heeft gekregen. Daarna richtte hij zijn pijlen op ritwinst, maar ook dat lukte niet. Het zal zeker meegespeeld hebben in de beslissing om er na de Vuelta al mee te stoppen. Beter dat dan afglijden naar een niveau waarmee hij zich belachelijk maakt.'

Emotioneel gezien wel een goede zet van de Spanjaard om in eigen land afscheid te nemen van de wielersport. Hij wordt er nog steeds op handen gedragen, ondanks het dopingschandaal uit 2010, toen er een minimale hoeveelheid clenbuterol in zijn bloed werd gevonden.

'Contador is met voorsprong de populairste wielrenner in Spanje', weet Jonas Creteur. 'Dat heeft veel te maken met zijn aanvallende rijstijl. Bij Contador is het meestal alles of niets, alleen winnen interesseert hem en daardoor durft hij ook te verliezen. Als een van de weinigen in het peloton.'

'Zeker de voorbije jaren is hij daarin een verademing door zijn aanvallen op de gecontroleerde Sky-machine rond Chris Froome. Mensen zien dat graag en het verklaart waarom hij ook buiten Spanje, en ondanks de verscheidene dopinginsinuaties, op handen gedragen wordt door koersliefhebbers. Mochten er meer renners zijn zoals hem, zou de koers nog een pak aantrekkelijker worden.'

Het is ook daarom dat Creteur El Pistolero wel zijn mooie afscheid gunt, met bijvoorbeeld een grootse overwinning in een klimetappe van zijn Vuelta. 'De Vuelta is op zijn maat gemaakt, het is geen toeval dat hij die ronde na zijn dopingschorsing nog twee keer wist te winnen', aldus onze wielerman.

'De Vuelta is onberekenbaarder en agressiever dan de Tour of de Giro. Daar heeft hij vaak zelf toe bijgedragen, met in 2012 bijvoorbeeld zijn fameuze putsch naar Fuente Dé - toen hij Joaquim Rodriguez uit de leiderstrui reed met een aanval van 50 kilometer, of vorig jaar in de etappe naar Formigal, waar hij een in entente met Quintana Chris Froome een fatale slag toediende, al was eindwinst toen niet meer voor hem weggelegd.

'Eindwinst zal er ook nu niet inzitten, daarvoor zijn Froome en Sky te dominant, maar met zijn bekende rijstijl moet hij zeker in staat zijn nog eens te zegevieren bovenop een legendarische col. Ondanks de zweem van verdachtmaking die er altijd wel rond hem zal blijven hangen, gun ik het Contador wel. En ik vermoed dat de meeste van zijn collega-renners er eigenlijk net zo over denken. Misschien zal hij zo iets meer vrijheid krijgen, als hij geen gevaar meer vormt voor eindwinst of het podium.'