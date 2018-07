De fenomenale cijfers van Peter Sagan

108

Het aantal officiële UCI-zeges dat Peter Sagan als prof behaalde, na zijn 10e Tourritoverwinning, in Quimper. Daarnaast werd de BORA-Hansgroherenner 88 keer tweede en 42 keer derde, goed voor in totaal 238 podiumplaatsen.

16,43

Zoveel procent van zijn competitiedagen sloot Sagan tot nu toe winnend af, de eindklassementen in rittenkoersen niet meegeteld. Zonder tijdritten is dat zelfs 18,20 procent.

Zijn podiumpercentage, exclusief eindklassementen in rondes en chronoraces, is nog straffer: in liefst 40,46 (!) procent van zijn koersen plaatste de Slovaak zich in de top drie.

28

Het aantal keer dat Sagan in Frankrijk op een tweede of derde stek strandde, op twee ereplaatsen in Parijs-Nice na allemaal in de Tour. Tel daar nog tweede plaatsen in Tourritten in Nederland en Engeland bij, dan kom je aan 29 podiumplaatsen in La Grande Boucle (zonder ritoverwinningen): 20 keer tweede (waaronder 2 keer in deze Tour) en 9 keer derde.

Inclusief zijn 10 etappezeges zit hij zo aan een podiumpercentage (op 101 ritten, de (ploegen)tijdritten niet meegerekend) van liefst 38,61 procent. In die 101 Touretappes in lijn eindigde Sagan ook 58 (!) keer in de top 10.

Niet toevallig veroverde hij ook al 90e keer de groene trui, een record, ééntje meer dan Erik Zabel. En dat op een totaal van 114 Tourdagen, of 79 procent.

Opvallend: bij zijn 10 ritoverwinningen in de Tour werden er 9 verschillende renners tweede achter hem. Sonny Colbrelli eindigde als enige twee keer meteen na Sagan, in deze Tour. Verder vijf sprinters en ook Chris Froome, Julian Alaphilippe en Fabian Cancellara. Drie van die 10 keer mocht Sagan op 3 juli zijn handen in de lucht steken.

27

Zoveel jaar, plus 7 maanden en 13 dagen, was Sagan toen hij in september 2017 in de GP Québec zijn 100e profzege behaalde. Als jongste renner die die kaap rondde sinds de invoering van de FICP- (latere UCI-)ranking in 1984.

81

Het aantal ritten in grote en kleine rondes dat de Slovaak op zijn palmares heeft staan, waarvan 49 in de WorldTour. Drie keer stak hij ook het eindklassement op zak (van de Rondes van Californië, Polen en Sardinië).

In 2017 won Sagan in liefst 6 verschillende WT-koersen minstens één etappe. In het verleden slaagden daar alleen Robbie McEwen (2007) en Tony Martin (2011) in. Daarnaast was hij 24 keer de snelste in een eendagswedstrijd, waarvan 9 WT-races en 7 Slovaakse kampioenschappen.

22

Het aantal overwinningen dat Sagan in de VS behaalde. In geen enkel land scoorde hij al beter, dankzij 16 ritzeges en éénmaal het eindklassement in de Ronde van Californië.

Op de tweede plaats volgt Zwitserland, waar hij al 18 keer triomfeerde, waarvan 16 etappes in de Tour de Suisse.

In België veroverde de Slovaak de op twee na meeste overwinningen: 14 stuks.

In totaal zegevierde hij al in 14 verschillende landen.

1

Als enige renner ooit stak Sagan als regerende wereldkampioen in drie verschillende jaren (2015, 2016 en 2017) minstens één Touretappe op zak.

Alleen Merckx heeft meer Tourritzeges in de regenboogtrui op zijn naam staan (8). Sagan volgt met 6, voor Bernard Hinault en Georges Speicher (elk 5).

21,30

Zoveel procent van zijn zeges behaalde de wereldkampioen in de maand juni, in totaal 23 stuks. Door dat recordaantal overwinningen in de Ronde van Zwitserland (16), plus ook zeven Slovaakse titels.

Opmerkelijk: van alle koersmaanden, januari en oktober niet meegerekend, won hij in april het minst: slechts vijfmaal, waaronder wel de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

93

Het aantal zeges dat Sagan in de sprint behaalde, 18 keer in een groep van tien man of minder, 75 maal in sprinten met grotere groepen, waarvan tweemaal in deze Tour.

Acht keer soleerde Peter de Grote richting winst, onder meer in de Ronde van Vlaanderen 2016, het WK 2015 en Gent-Wevelgem 2013. De grootste voorsprong telde hij in het jongste Slovaak kampioenschap, liefst 2 minuten en 16 seconden, na een solo van 95 km.

Daarnaast won hij twee prologen (Ronde van Alberta en Ronde van Zwitserland), en twee tijdritten (Ronde van Californië en Slovaaks kampioenschap).

10

Zoveel keer, op een totaal van 16, was Sagan sinds 2016 de snelste in een groepssprint (twee renners of meer) in een eendagskoers, waaronder in twee WK's en dit jaar Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.

Vijfmaal werd hij tweede: drie keer verslagen door Greg Van Avermaet (tweemaal in de Omloop Het Nieuwsblad en in de GP Montréal) en twee keer door Michal Kwiatkowski (E3 Prijs en Milaan-Sanremo).

Slechts éénmaal op 16 eindigde de BORA-Hansgroherenner verder dan de tweede plaats: in de Primavera van 2016, toen hij op de 12e stek strandde, gehinderd door de bijna val van Fernando Gaviria.

21

Het aantal keer dat de Slovaak Mark Cavendish vergezelde op het podium. Slechts driemaal nadat de Brit ná Sagan als tweede of derde was gefinisht. Zelf eindigde Peter de Grote vijf keer als tweede en elfmaal als derde na Cavendish, geen renner achter wie dat meer gebeurde.

Na Marcel Kittel werd Sagan twaalfmaal tweede of derde. Van Avermaet is de eerste niet-sprinter in dat rijtje (na ook Alexander Kristoff en André Greipel). Achter de Belg eindigde hij zeven keer als tweede en éénmaal als derde.

Omgekeerd is Michael Matthews de renner die al het meest op een tweede en derde stek strandde na Sagan (elk vier keer). Van Avermaet volgt met vijf tweede en twee derde plaatsen na zijn grote rivaal.

26

Het aantal keer dat Sagan na een rittenkoers met de puntentrui in de koffer naar huis trok. 22 maal na een WorldTourrace, waaronder 7 keer in de Ronde van Zwitserland.

12

Op die dag in juni 2011 droeg de Slovaakse Hulk, tijdritten niet meegeteld, voor het laatst het gewone merkenshirt van zijn team. Na de etappezege in de Ronde van Zwitserland, in Grindelwald, pakte hij toen de puntentrui, waarna hij tot en met 2015 elk jaar het nationale kampioenenshirt mocht aantrekken.

Dat wisselde hij eind dat seizoen in voor eentje met regenboogkleuren. Dankzij drie wereldtitels draagt Sagan die trui nog altijd, op leiders- of puntenshirts in rittenkoersen na, zoals de groene trui in deze Tour.