De Muur vertelt: monoloog van een monument

De Muur: 'Ik herinner het me nog goed, hoe stil het hier was, die 1e april 2012. Maandenlang had ik gedacht: de Ronde van Vlaanderen zónder mij? Een aprilgrap! Tot de dag zelf. Zó confronterend, die oorverdovende rust, rond 16 uur. Vroeger hoorde je het opwellende geluid van de duizenden wielerfans van beneden in de stad langzaam naar boven stijgen, tot de renners op mijn top passeerden. Telkens weer kippenvel. Ook voor de renners zelf. Zoals Stijn Devolder, die hier twee keer solo passeerde, het ooit omschreef, reden zij als het ware een discotheek binnen en buiten. In mijn afdaling leek het volgens Stijn zelfs alsof je net een geluidsdichte deur achter je had toegeslagen.

