De Tour van 1903: toen renners mochten opgeven en daarna toch weer starten

Bora-Hansgrohe probeerde via het Internationaal Sporttribunaal (TAS) de uitgesloten Peter Sagan weer in de Tour te laten starten, maar dat bleek een utopie. Het had tot een juridische slag geleid, want dan zouden andere ploegen die zich benadeeld voelen allicht ook naar de rechtbank gestapt zijn. Bovendien moet een renner volgens het reglement elke rit volledig afleggen. De logica zelve, maar dat was het niet in de allereerste Tour van 1903.

