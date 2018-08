De val van Jan Ullrich: een reconstructie

Eerst was er op Mallorca een ruzie met zijn buurman, de Duitse acteur en regisseur Til Schweiger. Jan Ullrich viel Schweiger en zijn gasten aan en belandde een dag in de cel. De voormalige wielerkampioen keerde terug naar Duitsland en mishandelde in een luxehotel in Frankfurt een prostituee. Opnieuw werd hij opgepakt door de politie. Ullrich, die in 2013 had bekend in zijn carrière doping te hebben gebruikt, belandde in een psychiatrische instelling. De Duitse pers smeerde het verhaal van de gevallen held groot uit. Maar hoe kon het zo ver komen?

