Derde wereldtitel op rij voor Peter Sagan: 'Verandert niets, maar is ongelooflijk'

De Slovaak Peter Sagan heeft zich zondag in het Noorse Bergen voor het derde jaar op rij tot wereldkampioen op de weg gekroond. Na 276,5 kilometer in en om Bergen was Sagan in een spurt met een omvangrijke groep sneller dan thuisrijder Alexander Kristoff en de Australiër Michael Matthews. Greg Van Avermaet finishte als zesde, Philippe Gilbert als zeventiende. Sagan is de eerste renner in de geschiedenis van het WK op de weg die drie jaar op rij de regenboogtrui mag aantrekken.

Het WK, dat dit jaar bestond uit 11 rondjes van 19,1 kilometers, kende een traditionele aanloop met een groep exotische vluchters. Het Ierse duo Dunne en McKenna kreeg daarin het gezelschap van de Amerikaan Vermeulen, de Zweed Magnusson, de Zuid-Afrikaan Smit, de Albanees Zhupa, de Costaricaan Amador, de Marrokaan Mraouni en de Azeri Asadov. Julien Vermote gaf in het peloton het tempo aan en op 80 km van de aankomst werd met Smith de laatste vluchter gegrepen.

De West-Vlaming viel vervolgens (letterlijk) weg vooraan. Op 68 km van het einde waagde Tim Wellens een poging. De Limburger kreeg onder meer Boom, De la Cruz, De Marchi en Pantano mee, maar hun aanval strandde op 25 km van de aankomst.

De laatste ronde moest de beslissing brengen. Op Salmon Hill waagde Van Avermaet zijn kans, maar wegrijden lukte niet. Dat deed de Fransman Julian Alaphilippe wel. Alaphilippe kreeg de Italiaan Gianni Moscon mee, maar schudde ook hem snel af.

In de slotkilometers werd het razend spannend door het uitvallen van de mobiele wedstrijdcamera's, maar Alaphilippe werd opnieuw gegrepen en het werd een spurt. Daarin toonde Peter Sagan nog maar eens zijn meesterschap. De Slovaak remonteerde Kristoff en pakte zijn derde wereldtitel op een rij.

'Heel mooi einde van het seizoen'

Peter Sagan bleef vrij rustig bij zijn derde wereldtitel wielrennen op rij. De Slovaak droeg in zijn eerste tv-reactie zijn titel op aan de betreurde Michele Scarponi en zijn vrouw Katarina.

De eerste reactie van de nieuwe wereldkampioen? 'Dit was niet gemakkelijk, jongens', grijnsde Sagan. 'In de laatste vijf kilometer dacht ik dat het over was, dat de vluchters weg waren. Maar daarna veranderde alles toen ik in de aanval probeerde te gaan en toen Gaviria het gat probeerde te dichten. Op het eind gingen we dan toch naar een sprint. Ongelooflijk.'

'Sorry aan Kristoff (lacht), die thuis reed, maar ik ben heel blij om weer te winnen. Dit is ongelooflijk voor me.'

Want met zijn derde wereldtitel op rij zorgt Sagan voor iets ongeziens in het wielrennen. 'Dit is zeker iets speciaals, yeah. Dit verandert niets, maar voor mij is het wel iets heel leuks. Dit is een heel mooi einde van het seizoen, en ik ben er heel blij mee.'

In de aanloop naar dit WK was Sagan zoals steeds op de vlakte gebleven tijdens de voorbeschouwingen. 'Het is heel moeilijk op voorhand voorspellingen te doen. Je zag op de klim dat de groep al in drie stukken lag. Maar de renners achter ons grepen ons, en voor ons was er een vlucht. Uiteindelijk kwam het op seconden aan. Je kan dat niet voorspellen. Als er voorin iemand sterker was geweest, hadden ze voorop kunnen blijven.' 'Ik moet vandaag mijn ploegmaats van de nationale ploeg bedanken en ook enkele vrienden in het peloton die ik nog heb (lacht). Ik wil deze titel in eerste instantie aan Michele Scarponi opdragen, die morgen zou verjaren. Ik wil zijn familie alle geluk toe wensen. Ten tweede draag ik deze zege op aan mijn vrouw, met wie ik een baby verwacht.'