Derde wereldtitel op rij voor Wout Van Aert

Gedoodverfd favoriet Mathieu van der Poel miste zijn start, maar schoot daarna als een schicht naar voren. Door in de eerste ronde als enige over de schuine kant te rijden en daarna even door te trekken, leek hij indruk te maken. Eén man kon echter gemakkelijk aan zijn wiel blijven: Wout Van Aert. Op het einde van de eerste ronde, hadden de twee al een kleine voorsprong op de rest. Het leek op dat moment een mooi duel te gaan opleveren tussen de twee tenoren.

Een minuut later gebeurde er echter iets waar niemand rekening mee had gehouden. Na een kleine hapering van de Nederlander ontstond er een gaatje dat steeds groter werd. Op heel korte tijd wist een sterke Wout Van Aert een riante voorsprong uit te diepen. Van der Poel, die duidelijk niet zijn normale niveau haalde, werd bijgehaald door Michael Vanthourenhout. De West-Vlaming snelde naar zilver, op twee minuten en dertien seconden van Van Aert. Van der Poel, die binnenkwam op twee minuten en dertig seconden, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met brons.

'Een van beste dagen ooit op een fiets'

Voor Van Aert is het al het derde jaar op rij dat hij de regenboogtrui mag aantrekken. "Dit was een van mijn beste dagen ooit op een fiets", reageerde hij na afloop. "Zo'n dagen beleef je weinig in je carrière, als je dat net kan op een WK, is dat geweldig."

De Lillenaar had een moeilijk seizoen achter de rug, dat gedomineerd werd door van der Poel. "Mathieu was super sterk de voorbije maanden, zo zie je maar dat het WK een andere koers is. Ik had me aan een fel duel tussen ons verwacht", zei de nieuwe wereldkampioen. "Toen ik een gaatje sloeg, wilde ik niet temporiseren, want dit is een WK. Ik heb gewoon het volle pond gegeven tot het eind."