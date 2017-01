'Dit WK was antireclame voor het veldrijden'

Wout Van Aert volgt in het Luxemburgse Bieles zichzelf op als wereldkampioen veldrijden. De wedstrijd werd echter ontsierd door de vele lekke banden. Hoort materiaalpech bij de cross of devalueert het een wereldtitel?

'Dit was geen WK veldrijden. De wereldkampioen hoort de beste veldrijder in de wedstrijd te zijn, niet die met de beste banden. Tot aan zijn zoveelste lekke band had je toch het gevoel dat Mathieu van der Poel de sterkste man in het veld was. De manier waarop dit WK beslecht werd, doet meer denken aan Formule 1, daar bepaalt de juiste bandenkeuze ook vaak wie wint. Al verdienen Van Aert en zijn entourage uiteraard alle lof voor de goede strategie. Op je 22ste al twee wereldtitels op je palmares hebben, daar mag je geen afbreuk aan doen.'

'De UCI is zwaar in de fout gegaan door dit parcours in Luxemburg goed te keuren. Daarmee devalueerde ze haar eigen sport. Je zag die steentjes overal zo liggen. Dat materiaalpech bij de sport hoort, klopt voor een stuk, zoals bij de vrouwen waar Sanne Cant misschien ook geen wereldkampioen wordt als Marianne Vos geen kettingproblemen kent. Zulke dingen gebeuren. Maar zóveel lekke banden bij de elite mannen, neen, dat is niet normaal. Antireclame voor het veldrijden.'

AA Gent wint 'de Slag om Vlaanderen' tegen Club Brugge met 2-0. Wat vond je van het new look Gent, dat met liefst vijf wintertransfers aan de aftrap verscheen?

'Het is duidelijk dat Gent een nieuw elan heeft gevonden met al die nieuwkomers. Het is knap van Hein Vanhaezebrouck dat hij daar op zo een korte tijd een ploeg van wist te vormen. Want dat hoor je trainers toch vaak verkondigen: dat het geduld vergt om nieuwelingen in te passen. Met dit materiaal en de ruimere wisselmogelijkheden - Perbet blijkt zelfs niet meer nodig - vermoed ik dat play-off 1 halen geen probleem zal zijn voor de Buffalo's. Al moet je je hoeden voor al te grote euforie op basis van één wedstrijd. Zijn al die wintertransfers echt zo goed? Is Kalinic echt een wereldkeeper? Ik vond hem voor rust bijvoorbeeld soms aarzelend en Vanhaezebrouck temperde achteraf ook door te stellen dat zijn doelman geen onhoudbare ballen moest stoppen. Ook Kubo moet zich nog bewijzen. Herinner je de lofzangen bij de eerste optredens van Nicolae Stanciu bij Anderlecht? Die bleek achteraf toch ook iets te snel de hemel in geprezen. Iets wat vaker gebeurt bij onze vaderlandse media. Diegene die mij nog het meest overtuigde was flankspeler Kalu, met zijn straffe dribbels en acties. Ik vind ook dat Gent zich niet te veel op de borst moet kloppen met dit winteroffensief, want het betekent natuurlijk ook dat je in de zomer gefaald hebt met je huiswerk.'

Er zijn nog zes speeldagen te gaan en de strijd om PO1 blijft ongemeen spannend. Wie beschikt volgens jou over de beste papieren om er bij te zijn?

Jacques Sys: 'Ik heb het al vaker gezegd: grilligheid kenmerkt onze Jupiler Pro League. Voor de strijd om play-off 1 is dat niet anders. Al lijkt AA Gent ondertussen toch een zekerheid. Net als Club Brugge, Anderlecht en Zulte Waregem. Eigenlijk strijden dan nog vijf ploegen voor twee plaatsjes. Want ik reken ook Standard daar nog bij. De Rouches spelen nog vier keer thuis, tegen rechtstreekse concurrenten dan nog, en moeten op verplaatsing naar Waasland-Beveren en Moeskroen. Dat is niet het moeilijkste programma. Ook Genk heeft nog alles in eigen handen als het straks zijn inhaalwedstrijd wint.'

Play-off 1 zou KV Mechelen een deugddoend duwtje geven in zijn groei

'Op basis van kwaliteiten en publieke aandacht hoop je dat Genk en Standard er bij zijn in PO1, maar ik zou het bijvoorbeeld ook niet erg vinden als een traditieclub als KV Mechelen het haalt. Het zou de club een deugddoend duwtje geven in haar groei en bovendien is het sinds de invoering van het play-offsysteem nog niet gebeurd dat een ploeg uit de provincie Antwerpen meedeed in PO1. Maar Mechelen voetbalt wisselvallig, net als Charleroi en nu ook Oostende. Daar lijkt de fut een beetje uit de ploeg, al spelen ze straks misschien de bekerfinale en horen ze puur op basis van intrinsiek talent toch in die PO1 te voetballen. Aan Yves Vanderhaeghe om nu zijn vakmanschap te tonen.'