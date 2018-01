Dopingdokter Ferrari: 'Zonder salbutamol had Froome geen vier keer de Tour gewonnen'

Michele Ferrari is onder meer de voormalige arts van Lance Armstrong, en werd in 2013, voor zijn rol in het dopingsysteem van The Boss, levenslang geschorst door het Amerikaans dopingagentschap USADA. In november 2017 werd hij door de Italiaanse rechtbank van Bolzano ook voor anderhalf jaar geschorst voor zijn betrokkenheid in een dopingaffaire met de Italiaanse biatleet Daniel Taschler.

Het weerhoudt Ferrari er niet van om al jaren zijn mening en expertise te ventileren op zijn website www.53x12.com. Op een forum beantwoordt hij daar ook allerhande vragen over trainingsleer, voeding, materiaal, maar ook over prestaties in het hedendaagse profwielrennen.

Onlangs vroeg iemand aan Ferrari zijn mening over de zaak rond Chris Froome, die in de voorbije Vuelta een te grote hoeveelheid salbutamol, een geneesmiddel om astma te bestrijden, liet optekenen. Met 2000 nanogram per ml zelfs het dubbele van de toegestane hoeveelheid.

Zijn antwoord was zeer opvallend:

'Salbutamol is geen prestatiebevorderend middel voor niet-astmapatiënten. Het klopt ook niet dat het een anabool, spierversterkend, effect heeft, zelfs niet in een hoge dosis. Er is geen enkele studie die het tegendeel bewijst.

'Persoonlijk denk ik dat Froome overdreven heeft met zijn pufjes, misschien niet eens opzettelijk. In de voorgaande etappes (voor de dopingplas, nvdr) leek zijn salbutamolwaarde constant rond de 600 nanogram per ml te schommelen (als dit klopt, is het zeer opvallend dat Ferrari dit weet, want tot dusver werden die waardes door geen enkele partij bekend gemaakt, nvdr).

'Misschien dacht hij dat door de dosis te verdubbelen de waarde evenredig zou stijgen, tot 1200 nanogram per ml, nog altijd binnen de limiet (weliswaar rekening houdend met de foutenmarge, nvdr). Er niet mee rekening houdend dat door een zekere dosis te gebruiken het metabolisme van een bepaald geneesmiddel gesatureerd kan raken, en er een grotere hoeveelheid in de urine afgescheiden wordt.

'In een breder perspectief zou ik kunnen zeggen dat Froome, zonder salbutamol, allicht nooit vier keer de Tour de France had gewonnen. Zoals een renner met een hematocrietgehalte van 38 zonder epo dat ook nooit zou kunnen. Beide middelen, salbutamol en epo, trekken de onrechtvaardigheid van de genetica recht', besloot Ferrari.