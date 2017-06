Drievoudige primeur voor Belgisch wielrennen

België mag dan wel geen ronderenners meer hebben, ons land beschikt nog altijd over de absolute top in het eendagswerk. Na een fantastisch voorjaar staat Parijs-Roubaixwinnaar Greg Van Avermaet op kop van de individuele WorldTourranking, voor Alejandro Valverde en Richie Porte, Philippe Gilbert, die de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race won, staat daarin zesde.

Het Belgische Quick-Step Floors voert daarnaast het ploegenklassement van de WorldTour aan, voor BMC en Movistar.

En in het landenklassement van de nieuwe Worldranking voor landen (in tegenstelling tot de WorldTour berekend over de voorbije 12 maanden - niet sinds begin dit seizoen) bekleedt België ook de eerste plaats, voor Spanje en Colombia. Dankzij de punten van Van Avermaet (die ook in de individuele World Ranking eerste staat), Gilbert (7e), Naesen (20e), Boonen (38e), Benoot (45e), Wellens (39e), Keukeleire (49e) en Planckaert (60e).

Drie keer België op één dus bij de start van de Tour. Dat is een primeur sinds de ProTour (later veranderd in WorldTour) in 2005 werd opgericht.

Alleen de eerste seizoenshelft van 2011 komt in de buurt: Philippe Gilbert stond toen na zijn supervoorjaar tweede in het individuele klassement, net als België in de landenranking, en Omega Pharma-Lotto was de zesde beste ploeg.

Bij het begin van de Tour 2012 stond in die drie respectieve rankings Tom Boonen tweede, België derde, en Omega Pharma-Quick-Step vierde.

Grote rondes

Of België ook eind 2017 in die drie klassementen op één zal staan, is twijfelachtig. In de eindranking van de Tour en Vuelta zijn immers nog een hoop punten te rapen, en daarin zal ons land amper of niet scoren. Met ritzeges voor Van Avermaet of Gilbert schieten zij, en België in het landenklassement, verhoudingsgewijs weinig op. Zeker niet als Valverde en Porte, de nummers twee en drie in de WorldTourstand, op het Tour en/of Vueltapodium eindigen.

Van Avermaet en Gilbert zullen vooral moeten scoren in de eendagswedstrijden van de WorldTour na de Ronde van Frankrijk (San Sebastian, GP Montréal, GP Quebec, Plouay, Ronde van Lombardije) als ze hun topplaats in de individuele ranking willen behouden.

Quick-Step heeft de meeste kans om zijn koppositie vast te houden, want het telt liefst 1162 punten voorsprong op BMC, en 3038 op Movistar. Zelfs met een Tourzege van Porte of Quintana/Valverde (goed voor 1000 punten) zou de ploeg van Patrick Lefevere op één blijven staan.

Ter herinnering: sinds de invoering van het UCI-klassement in 1992, dat in 2005 overvloeide in de WorldTour, stond slechts één Belg op het eind van het seizoen op kop: Philippe Gilbert in 2011, wat Omega Pharma-Lotto ook de eindzege in het ploegenklassement opleverde. In de landenranking bekleedde België toen de tweede plaats.