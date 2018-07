Dumoulin wint de tijdrit, Thomas de Tour

De ritzege en de plaatsen 2 en 3 van het eindpodium: dat was de belangrijkste inzet tijdens de erg heuvelachtige en technisch veeleisende tijdrit, want de voorsprong van gele trui Thomas van meer dan twee minuten leek geruststellend.

De Australiër Michael Hepburn zette vroeg in de tijdrit 42m15s neer, een richttijd waar veel grote namen niet onder geraakten. Halfweg het deelnemersveld pitste Marc Soler een secondje af van de toptijd van Hepburn, waarna Soren Kragh Andersen en Michal Kwiatkowski elk nog eens een halve minuut sneller deden. Kwiatkowski zat nadien een hele tijd in de hotseat, want zowel Bob Jungels als Ilnur Zakarin beten ondanks toptijden onderweg toch de tanden stuk op de eindtijd van de Pool.

Movistar in het verliezende kamp

Movistar was het verliezende kamp van de dag: zowel Nairo Quintana als Mikel Landa kwamen niet in het stuk voor en gaven zo elk nog een plaatsje prijs in het klassement.

De strijd voor de podiumplaatsen zou uiteindelijk ook de strijd voor de dagzege gaan vormen. Chris Froome verpulverde de toptijden onderweg en ging in het klassement al snel virtueel over Primoz Roglic. Die verloor aan het eind 1m12s en moet zo zijn derde plek in de stand terug afstaan aan Froome, daags nadat hij die van de Brit had afgesnoept. Die deed op de streep liefst 49 seconden sneller dan zijn ploegmaat Kwiatkowski.

Thomas al juichend over de finish

Geraint Thomas, die leek de belangrijkste kandidaat om Froome nog van de ritzege te houden, want aan beide tussenchrono's dook hij een flink stuk onder de tijd van zijn ploegmaat. Maar de geletruidrager bouwde in de slotfase veel veiligheid in, kwam zegevierend over de finish, en gaf zo nog dertien seconden toe op Froome.

Toch won die niet: Dumoulin slaagde er op de streep in een achterstand van twee seconden om te buigen tot een seconde voorsprong. Na twee tweede plaatsen pakt de wereldkampioen tijdrijden zo toch zijn ritzege in deze Tour.

Geraint Thomas moest uiteindelijk veertien seconden toegeven op Dumoulin. Daarmee houdt de 32-jarige Welshman in het klassement 1m51s voorsprong op de Nederlander. Viervoudig winnaar en titelverdediger Froome staat derde op 2m24s van zijn ploegmaat Thomas. Met alleen nog de slotrit naar de Champs-Elysées voor de boeg, wordt dit in principe het eindpodium van deze Tour.