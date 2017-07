Erik Zabel, de masochist

Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al ruim 40 jaar in de journalistiek, graaft iedere zaterdag in zijn archief. Vandaag: een opmerkelijk interview uit 2005 met Erik Zabel, die sinds deze week niet langer de Duitser met de meeste ritwinsten in de Tour is.