Ex-veldrijder Roland Liboton (59) haalt uit: 'Ik ben nog altijd nummer één'

Liboton blikt in het interview vooruit naar het WK veldrijden van komend weekend. Hij zegt onder meer verbaasd te zijn over het feit dat er geen renners zijn die in staat blijken om de concurrentie aan te gaan met de twee topfavorieten Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. 'Ik spreek nog niet van winnen, maar een beetje meer strijd mag je toch verwachten?,' zegt hij. 'Als je iedere keer op twee of drie minuten gereden wordt, klopt er toch iets niet aan je training of tactiek? Wat doen die gasten in de zomer? Als crosser weet je toch dat je er vanaf september moet staan.'

'Iedereen zit nu in de gazet te roepen dat Wout en Mathieu zo snel mogelijk naar de weg moeten overstappen, maar dan is het wel gedaan, hé. Niemand komt naar Janneke en Mieke kijken. Uiteraard doen die twee wat ze willen, maar als ze effectief allebei op de weg gaan rijden, weet ik niet of ik nog naar de cross zal kijken. Al blijft het natuurlijk wel de mooiste sport die er bestaat.'

Nummer één

Liboton, die op 6 maart zijn 60ste verjaardag viert, neemt het dan ook niet dat wielercommentator Michel Wuyts ooit zei dat de tegenstand niet zoveel voorstelde toen hij tien keer op rij Belgisch kampioen werd.

'Alsjeblief hé zeg, een beetje serieus blijven. Hij doet niks liever dan carrières afbreken. Het ergste is dat je je daar niet tegen kan verweren, want hij zit met een microfoon onder zijn neus. Toen ik hem nadien in de kranten alsnog van weerwoord wilde dienen, durfde niemand daarop ingaan. Die spelen natuurlijk allemaal onder één hoedje. Het lijkt de maffia wel, de schijters.'

'Tien keer Belgisch kampioen veldrijden: doe het maar, hé. Wie heeft het al niet allemaal geprobeerd? Sven Nys heeft er ook zijn tanden op stuk gebeten. En dan vergeten ze nog dat ik ook vier keer wereldkampioen bij de profs geworden ben. Van alle nog levende Belgische ex-veldrijders, ben ik degene met de meeste wereldtruien. Ik sta op nummer één.'

'Albert Van Damme zegt wel nog altijd dat wijlen Erik De Vlaeminck de beste aller tijden is, maar hij vergeet er dan wel bij te zeggen dat die destijds met twee van zijn wereldtitels gaan lopen is met 't spul in zijn kloten.'

'Na het Belgisch kampioenschap hoorde ik ook iemand zeggen dat ze van Wout Van Aert de beste aller tijden zullen maken. Wel, ik zou niks liever hebben, maar hij is nog altijd maar 22, hé. We zullen binnen acht jaar nog eens praten...'

'Niveau'

Ook Nys heeft kennelijk het interview met Liboton gelezen en laat via Twitter weten wat hij ervan denkt.

Af en toe lees ik toevallig de krant en dan zie je dit. #niveau pic.twitter.com/3qc8kyI5s4 -- Sven Nys (@sven_nys) 24 januari 2017

