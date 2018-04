Fabio Jakobsen bezorgt Quick.Step 24e ritzege in incidentrijke Scheldeprijs

Jakobsen won na goed 200 km in Schoten de sprint van een uitgedund peloton.

Uitgesloten

Iets over halfweg koers waren 35 renners, onder wie de favorieten Arnaud Démare en Dylan Groenwegen, door de wedstrijdjury uit koers gezet omdat ze bij de passage in Krabbendijke, na 104 kilometer, over een gesloten spoorweg waren gereden. Zij bevonden zich op dat moment in een tweede waaier op een tiental seconden van het eerste gedeelte van de wedstrijd.

Onderweg botsten enkele renners ook op een stilstaande auto langs de kant van de weg.

24ste zege

Na Jaksobsen werd de Duitser Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) tweede, de derde podiumplaats was voor de Brit Christopher Lawless van Team Sky. Eerste Belg werd Jens Debusschere op de vierde plaats.

De 21-jarige Jakobsen, die eerder ook al Nokere Koerse won, volgt op de erelijst vijfvoudig winnaar Marcel Kittel op. De Duitser reed lek op twaalf kilometer van de meet en slaagde er niet in voorin terug te keren.

Quick.Step Floors blijft dus de ritoverwinningen aan elkaar rijgen, het telt er nu al 24 dit jaar.

Nieuw parcours

Het startschot van de Scheldeprijs weerklonk dit jaar voor het eerst in Terneuzen. Een lange tocht door de Kempen werd ingeruild voor een route door Zeeland.

De finale, met de drie plaatselijke ronden op en rond de Churchilllaan in Schoten, werd wel behouden.