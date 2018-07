Fernando Gaviria sprint naar tweede ritzege en onze Greg Van Avermaet houdt geel

Na 195 kilometer van La Baule naar Serzeau was de 23-jarige Colombiaan van Quick-Step Floors de snelste in een massasprint. De Slovaak Peter Sagan werd tweede, de Duitser André Greipel derde. Timothy Dupont sprintte naar de tiende stek.

Greg Van Avermaet (BMC) behield de gele leiderstrui. De 33-jarige Oost-Vlaming gaat zijn Amerikaanse ploeggenoot Tejay van Garderen, in dezelfde tijd, voor. De Welshman Geraint Thomas is op drie seconden derde, Philippe Gilbert op vijf seconden vierde.

De rit werd gekleurd door een vroege vlucht van vier, met daarbij twee Belgen: Guillaume Van Keirsbulck en Dimitri Claeys.

Voor Gaviria is het de negende zege van het seizoen. In de Tour won hij afgelopen zaterdag ook al de openingsetappe.

De tweede van drie etappes in Bretagne brengt de renners woensdag over 204,5 kilometer van Lorient naar Quimper. In een heuvelachtige rit krijgen ze twee colletjes van vierde categorie en drie van derde te verteren. De laatste daarvan, de Côte de la montagne de Locronan (2,2 km aan 5,9%), ligt op 23 kilometer van de aankomst.

Mooie dag

Greg Van Avermaet beleefde een mooie dag in de gele trui. 'Bij de start was het nog vrij rustig, maar op het einde werd het wel hectisch. Ik ben blij dat ik uit de problemen ben gebleven', klonk het bij de olympische kampioen.

'Het was een mooie dag, ik kende weinig tot geen problemen, de ploeg heeft me altijd goed vooraan gehouden samen met Richie Porte, en dat kostte wel kracht om in de wind te rijden, maar zoals je vandaag weer zag: in een Tour kan het snel gebeuren en gelukkig bleef ik van pech en valpartijen gespaard en leed Richie geen tijdverlies. Achter ons liepen zeker 60 of 70 renners achterstand op en wij niet. Dit was een perfecte dag.'

'Morgen draag ik opnieuw het geel, maar ik zal wat meer onder vuur liggen wellicht. We moeten vooraan rijden en dan krijgen we hopelijk een mooie finale, een andere dan die van vandaag, een die me wel moet liggen en ik zou graag een mooi resultaat rijden.'

'Straks volg ik het voetbal in de bus van de ploeg, net als als bij de vorige match tegen Brazilië en hoop ik op de zege.'

Tiesj Benoot

Tiesj Benoot kwam tijdens de rit zwaar ten val in het slot van de etappe. De renner was één van de slachtoffers van de massale valpartij opvijf kilometer van het einde en finishte als laatste, op 10:12 van Gaviria. Met een bebloed gezicht en een pijnlijke schouder kwam hij over de meet.

Benoot werd meteen overgebracht naar de medische post aan de finish voor de eerste medische zorgen en om foto's te laten nemen. Hij verliet dit medische post om 19u20, samen met de ploegdokter en een mecanicien. Zelf wilde hij liever nog niet reageren. De ploeg zal later vanavond een bericht verspreiden over zijn medische toestand.