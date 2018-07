'Froome niet op dezelfde hoop gooien als vroegere dopingzondaars in de Tour'

Spanje, Argentinië, Duitsland en Portugal liggen al uit het toernooi. Wordt dit het WK van de 'kleine landen'?

Jacques Sys: 'Het is in ieder geval nu al een WK vol verrassingen, laat ons hopen dat de Belgen daar vanavond niet aan bijdragen. Wat mij vooral opvalt zijn de wisselvallige prestaties. Spanje - Portugal (3-3) uit de openingsronde werd gezien als een topmatch, van het beste dat we te zien kregen, maar vervolgens maken geen van beide nog iets klaar. Ook Kroatië voetbalt bij vlagen uitstekend en dan weer veel minder. Hoe komt dat?

'Vermoeidheid lijkt een grote rol te spelen. De voetbalkalender wordt almaar voller gepropt, dat gaat ten koste van de frisheid van de vedetten. En dan gaan ze op het WK in Qatar 48 deelnemers toelaten, wordt het nóg drukker.

'Je kunt ook wel zeggen dat het aan de afwachtende houding ligt van veel ploegen - in die zin is dit geen moedig WK -, maar op clubniveau gebeurt dat even vaak. De spelers van Duitsland en Spanje, allemaal actief bij topteams, zijn het gewend om tegen zo een dubbele afweergordel te voetballen. Bij Bayern, Real of Barça slagen ze erin daar uiteindelijk toch door te geraken. Bij hun landenteams niet. Het tempo ligt daarvoor veel te laag en dat wijt ik in de eerste plaats aan een gebrek aan frisheid. Voor de Rode Duivels biedt dit een unieke kans om iets historisch neer te zetten. Verder verwacht ik ook veel van Frankrijk, Uruguay en Engeland.'

De ASO dropte dit weekend een bommetje door plots te stellen dat titelverdediger Chris Froome komende zaterdag niet mag starten in de Ronde van Frankrijk. Een daad van moed of totale hypocrisie?

Jacques Sys: 'Ik neig naar het tweede. Dopingzondaars als Richard Virenque worden er met alle egards behandeld en tegelijkertijd ga je Froome weren? Vooral de timing is zeer merkwaardig en ongelukkig, een week voor de start. Waarom nu? Heeft het te maken met het vermijden van achterpoortjes? Een week tijd is wellicht te kort om nog een tegenzet via het BAS te kunnen bekomen door Team Sky. Ik vind het ook verbazend dat de organisatoren van de grote rondes blijkbaar geen uniform beleid kunnen voeren. In de Giro mocht Froome wel zonder problemen starten, in de Tour wordt hij geweerd. Dat is toch vreemd. De ASO voert aan dat zijn aanwezigheid het imago van de Tour zou aantasten, maar dat gaat toch ver. Als je de zonden waar Froome van wordt beticht, vergelijkt met wat vorige generaties uitstaken - EPO, bloedtransfusies, enzoverder- dan is dat toch van een heel andere orde. Ik wil zeker niet de verdediging van Froome op mij nemen, die zweem van doping zal altijd rond hem blijven hangen en ook ik heb mijn twijfels, maar je mag hem ook niet zomaar op dezelfde hoop gooien als vroegere dopingzondaars in de Tour.'

'Als Froome inderdaad niet start, devalueert dat de Tour. Eender wie hem dan wint, zal geconfronteerd worden met de uitspraak dat de grote favoriet er niet bij was. Los daarvan zou het wel de spektakelwaarde verhogen, want dan krijg je een veel opener koers, met vrijbuiters die hun kans wagen en minder versmachtende dominantie van Team Sky.'

Lees ook UCI stopt dopingonderzoek tegen Chris Froome

Max Verstappen won de GP van Oostenrijk. Heeft hij het in zich om bij de allergrootste F1-piloten te gaan behoren?

Jacques Sys: 'De zege in Oostenrijk is alleszins een verrassing, op een circuit met veel rechte stukken, waar de iets tragere Renault-motor van Red Bull in het nadeel is. Verstappen heeft deze keer verstandig gereden en etaleerde die evolutie ook al in de voorbije GP's. Hij eindigde derde in Canada, tweede in Frankrijk en nu eerste. In feite is Verstappen al een volksheld. Dat heb ik met eigen ogen kunnen aanschouwen, want ik was in Oostenrijk. Liefst 20.000 Nederlanders waren daar naartoe getrokken om hun landgenoot aan te moedigen. Geheel volgens hun eigen traditie: oranje getooid en opgeklopte gekte. Er bestaat zelfs een Max Verstappen-tribune en een Max Verstappen-village. Die jongen is nog maar twintig - hij ziet er ook echt nog uit als een puber - en een ongelooflijk talent, dat ziet iedereen. Alleen koerst hij te vaak onstuimig. Gaat dat er met de leeftijd uit? Experts als Niki Lauda en Nico Rosberg lieten al weten dat zij denken van niet. Dat het in zijn persoonlijkheid zit: hij heeft geen geduld. Van Vettel en Schumacher werd in hun beginjaren ook gezegd dat ze te onstuimig reden en dat ging er toch uit. Hij moet ook nog volwassener worden in zijn houding tegenover de pers, want op kritische geluiden reageert hij kribbig. Verstappen provoceert door zijn rijgedrag, maar dat belet niet dat zowat alle teams hem in huis willen halen. Of wilden halen, want hij verlengde zijn contract bij Red Bull.'