Gele trui voor Van Avermaet na ploegentijdrit?

Maandag 9 juli - Cholet -> Cholet - 35,5 km

Vriendjespolitiek, ook in de Tour? Je zou er Christian Prudhomme van kunnen verdenken, want deze ploegentijdrit vindt plaats in Cholet. Burgemeester van de stad? Gilles Bourdouleix, de schoonbroer van de Tourbaas. Cholet heeft niettemin een flink sportpalmares: door L'Équipe al driemaal verkozen (in 1972, 2007 en 2014) tot sportiefste stad van Frankrijk. De Tour ontving het al evenveel keer: in 1936, 1998, 2008 en nu dus 2018 - een retourtje om de tien jaar.

Opvallend: op 1998 na (toen Jeroen Blijlevens de snelste was in een massasprint) voor de derde keer met een tijdrit, deze keer wel met een chronorace voor teams. Zoals ook in 1936, toen de Belgische equipe, met onder meer Félicien Vervaecke, Marcel Kint en geletruidrager Sylvère Maes, de ploegentijdrit van 65 km won.

In 2008 vond in Cholet een individuele proef tegen de klok plaats, verrassend gewonnen door Stefan Schumacher, later echter gediskwalificeerd wegens een positieve dopingtest op CERA. En zo staat nu Kim Kirchen boven aan de uitslag, met 30 plaatsen verder een opvallende naam: Chris Froome. De pas 23-jarige Brit, toen nog een aantal kilo's zwaarder, werd in zijn allereerste tijdrit in de Tour niet onverdienstelijk 31e op 1'31 van Kirchen.

Later die Tour eindigde de blanke Keniaan in de 53 km lange tijdrit naar Saint-Amand-Montrond zelfs als 16e. Niet zó verwonderlijk dus dat Froome als Tourwinnaar het verschil maakte in chronoraces.

Korte afstand

Vandaag dus echter weer een ploegentijdrit. Op een weinig technisch (slechts tien bochten), golvend parcours. In totaal zo'n 300 hoogtemeters, met direct na de start al een klimmetje van 3 km, weliswaar aan percentages van 2 à 3 procent. Na 25 km volgt de zwaarste hindernis van de dag met de Rue de la Bastille, een smal straatje van 1500 meter, waarvan de eerste helft 5 procent stijgt.

Opmerkelijk is wel de vrij lange afstand: 35,5 km. Tegen de trend in, want de laatste tien jaar werden ploegentijdritten beperkt qua lengte. In alle rondes (WorldTour en categorie 2.1) sinds 2008 gemiddeld slechts 20,7 km. Deze ploegentijdrit is zelfs de langste in een grote ronde sinds die in de Tour van 2009 in Montpellier, over 39 km (winst voor Astana).

In de Vuelta werden de laatste acht edities telkens geopend met een Team Time Trial, schommelend tussen 7,4 en 27,8 km. In de Tour, minder gek op ploegentijdritten, bedroeg de afstand in 2011 in Les Essarts 23 km (winst voor Garmin-Cervélo), in 2013 in Nice 25 km (winst voor Orica, 75 honderdsten voor Omega Pharma-Quick-Step) en in 2015 in Plumelec 28 km (winst voor BMC, 1 seconde voor Team Sky).

Toen werd de TTT pas op de negende dag gereden. Een gecontesteerde zet, omdat veel ploegen door valpartijen al renners hadden verloren - favoriet Orica-GreenEDGE zelfs al drie. Die kans zal nu, op de derde dag, wel kleiner zijn. Weliswaar, na de reglementswijziging, met een startende ploeg van acht renners, in plaats van negen. Daarom telt voortaan de tijd van de vierde renner, niet meer van de vijfde.

Gele Greg?

Veel ploegen hebben hun selectie samengesteld met oog op onder meer deze zeer snelle en qua parcours niet te onderschatten tijdrit.

Met hardrijders die ook van pas zullen komen in de andere klassiek getinte etappes in de openingsweek. Want, luidt de redenering: in die ritten, zoals ook de tocht over kasseien van volgende zondag, kan de kopman meer tijd verliezen dan in de cols, waar het meer elk voor zich is.

Niettemin moeten ploegen ook genoeg klimmers voor de laatste veertien dagen aan boord hebben. Een moeilijke evenwichtsoefening met één renner per team minder (acht in plaats van negen). Polyvalente, ervaren coureurs staan dus bovenaan de pikorde. Die heeft Team Sky in overvloed, met Gianni Moscon, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski en Geraint Thomas, in steun van kopman Chris Froome. Benieuwd of het jonge Colombiaanse toptalent Egan Bernal deze ploegentijdrit tot het einde zal overleven.

Grote motoren genoeg alleszins bij Team Sky om in deze TTT revanche te nemen voor de nipte nederlaag tegen BMC in de Tour van 2015 in Plumelec. Geraint Thomas kan zo na zijn zege in de openingstijdrit vorig jaar in Düsseldorf nog eens het geel pakken, want hij staat na de valpartijen van zijn ploegmaats, onder meer van kopman Chris Froome, als enige Skyrenner in de top vijftig.

Het Britse team heeft wel het grote nadeel dat het al als tweede (om 15.15 uur) moet starten, omdat het voorlaatste staat in het ploegenklassement na de crashes van afgelopen weekend. Een nadeel omdat Froomey en co zich zo minder goed kunnen richten op de tussentijden van de andere teams.

Anderzijds start de andere topfavoriet BMC ook al vroeg, als vijfde. Nog meer dan bij Sky is dit dé specialiteit van de Zwitserse ploeg, al vele jaren.

Om kopman Richie Porte in de eerste week en in deze teamchronoproef te ondersteunen heeft BMC onder meer hardrijders als Stefan Küng (een beest tegen de klok), Patrick Bevin, Tejay van Garderen en Michael Schär meegenomen.

Maar ook Greg Van Avermaet, en die is ook een expert ter zake. Al negen keer won hij met BMC een ploegentijdrit, sinds die in de Tour van 2015 is hij, op de Hammer Series na, zelfs ongeslagen.

Als BMC het almachtige Team Sky klopt, dan is de kans reëel dat het Van Avermaet, twee jaar na zijn eerste gele trui in Le Lioran, als eerste over de finish laat rijden en de leiderstrui laat pakken - alleen ploegmaat Tejay van Garderen staat in dezelfde tijd als de Belg.

Al kan dat ook afhangen van de voorsprong op Quick-Step, de derde favoriet voor deze ploegentijdrit. Fernando Gaviria heeft dankzij de bonificaties van zijn sprintzege van afgelopen zaterdag immers tien seconden voorsprong op Van Avermaet in het algemene klassement.

Verliezen de mannen van Patrick Lefevere minder op BMC of Team Sky, dan pakt de Colombiaan het geel weer over van Peter Sagan. Quick-Step heeft het voordeel dat het als voorlaatste zal starten (om 16.50 uur), maar zal de tijdrit wel moeten afwerken met een al flink vermoeide Tim Declercq, die de voorbije twee dagen tientallen kilometers op kop van het peloton reed. Anderzijds heeft Quick-Step met onder meer Terpstra, Jungels en Lampaert wel ervaren tijdritspecialisten in huis.

Een trapje lager staat Sunweb-Giant, de regerende wereldkampioenenploeg. Die liet de Technische Universiteit Delft de exacte volgorde van de renners en hun kopbeurten via een theoretisch model uitrekenen. Een extra voordeel dat mogelijk teniet gedaan wordt door de afwezigheid van een cruciale pion als Wilco Kelderman, die kopman Tom Dumoulin had moeten bijstaan.

Andere podiumkandidaat is Mitchelton-Scott, met kopman Adam Yates, en rond hem enkele Australische hardrijders als Bauer, Hepburn, Durbridge en Hayman. Geselecteerd ten nadele van sprinter Caleb Ewan, om Yates zo veel mogelijk te ondersteunen in deze ploegentijdrit en in de eerste week. Vraag is in hoeverre de valpartijen van Yates, Durbridge en sprinter Daryl Impey van afgelopen weekend hen parten zullen spelen.

Tijdsverliezen

Wint BMC en trekt Van Avermaet het geel aan, dan kan hij die trui houden tot het einde van de week. De volgende etappes over Bretoense hellingen én de kasseirit op zondag moeten hem normaal perfect liggen. En naar eigen zeggen zal hij in die ritten niet moeten werken voor Richie Porte.

Uitkijken wordt het ook naar de tijd die de ploegen van de andere klassementsrenners op BMC en Team Sky zullen verliezen. En in hoeverre BMC en Sky het tijdsverlies van hun respectieve kopman Porte en Froome van afgelopen zaterdag (51 seconden) weer kunnen goedmaken, of in een voorsprong kunnen omzetten.

Nairo Quintana/Mikel Landa/Alejandro Valverde (Movistar), RomainBardet (AG2R), VincenzoNibali (Bahrein-Merida), JakobFuglsang (Astana), RigobertoUran (Education First) en DanielMartin (UAE Emirates) zullen over deze 35 kilometer allicht tot één minuut of meer verliezen.

Ook omdat Astana en Education First hun ploegentijdrit met zeven renners zullen moeten afwerken, na de opgave van Luis Leon Sanchez (elleboogbreuk) en de zware crash van Lawson Craddock, die allicht meteen zal moeten lossen. Na het reduceren van het aantal renners per ploeg van negen naar acht, is een extra mannetje verliezen nog een groter nadeel in zo'n ploegentijdrit.

Onze voorspelling: BMC wint nipt voor Team Sky. Quick-Step wordt derde voor Sunweb-Giant en Mitchelton-Scott.