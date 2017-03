Gilbert: 'Team Sky maakt de koers kapot'

Philippe Gilbert over...

... zijn ambities dit jaar:

Gilbert: 'Ik zou graag een monument winnen. Uiteraard wordt dat niet gemakkelijk, maar als ik mag kiezen, dan ga ik voor de Ronde van Vlaanderen of Milaan-Sanremo. Liever daar een eerste keer winnen, dan voor de vierde keer in de Amstel Gold Race of voor de tweede keer in Luik-Bastenaken-Luik. Sanremo voor het persoonlijk geluk, Vlaanderen vanwege de betekenis die die wedstrijd heeft in ons land. Mijn doel blijft alle klassiekers te winnen, dus ook Parijs-Roubaix, ook al staat die koers dit jaar niet op mijn programma. En ja, ik geloof dat dat mogelijk is.'

... de voorbije vijf jaren bij BMC:

Gilbert: 'Een mislukking vind ik wel heel zwaar uitgedrukt. De wereldtitel in 2012 pakte ik toch in die periode. Het is wel zo dat ik na vijf jaar vond dat het tijd was om andere oorden op te zoeken. De voorbije jaren heb ik een aantal blessures gekend die me parten gespeeld hebben. Ik denk aan die zware val op mijn knie in de Waalse Pijl van 2015. Pas nu voel ik opnieuw een 50-50-evenwicht tussen de kracht van mijn twee benen. Ik heb er nooit veel over gesproken, maar het is een serieuze handicap geweest. Vorig jaar brak ik dan mijn vinger. Kortom, verscheidene kleine en minder kleine blessures hebben mij de afgelopen seizoenen verhinderd om het allerbeste uit mezelf te halen.'

... de generatiewissel in het peloton:

Gilbert: 'Het voelt vreemd dat van alle jongens met wie ik als nieuweling en nadien junior reed, er niet veel meer overblijven. Vooral in de kasseiklassiekers zal het speciaal zijn: Tom Boonen zonder Fabian Cancellara, dat is niet hetzelfde. Ze waren gezworen vijanden. Ze hebben elkaar nooit gemogen, er heerste altijd spanning tussen die twee. Het mooie gevecht tussen die twee rivalen die er altijd voor streden, gaan we missen.'

... de Ronde van Frankrijk:

Gilbert: 'Ik zal nog koersen in 2019, maar de Tour? Dat weet ik nog niet. Ik heb altijd gezegd dat ik nog eens graag de Ronde van Frankrijk zou rijden voor ik mijn fiets aan de haak hang, dus waarom niet in 2019? Maar eerlijk gezegd, droom ik niet meer van die wedstrijd. Het is te veel een aaneenschakeling van stereotypes geworden. Altijd dezelfde renners hebben er kansen om te winnen. Ik heb de indruk dat het nooit zo uitgesproken was dan de jongste jaren. De schuld daarvoor ligt niet bij ASO, het is Team Sky dat de koers kapotmaakt. US Postal is ermee begonnen, maar met Sky is het nog erger.'

