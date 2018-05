Giro: het parcours, de favorieten en de Belgen

Het parcours van de 101e Giro is erg gevarieerd. De eerste drie dagen in Israël zijn meteen belangrijk voor de klassementsrenners: een tijdrit van 9,7 kilometer in Jeruzalem, gevolgd door twee etappes waar waaiergevaar constant om de hoek schuilt.

Maandag trekt de Giro naar Sicilië, waar donderdag na twee heuveletappes het eerste sleutelmoment wacht: rit 6 finisht bovenop de Etna-vulkaan, een klim van eerste categorie.

Aan het eind van de eerste Giroweek volgen nog eens twee aankomsten bergop: op de Montevergine di Mercogliano tijdens de achtste etappe en op Gran Sasso d'Italia de dag erna. De vier etappes die volgen, zijn de aanvallers en de sprinters goed gezind, maar op zaterdag 19 mei is er de volgende sleuteletappe: na vier beklimmingen van tweede en derde categorie eindigt de rit bovenop de Monte Zoncolan, een klim van ruim 10 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van net geen 12 procent en stroken tot 22 procent. Daags nadien staan er opnieuw vier minder bekende beklimmingen geprogrammeerd.

Toch ligt het zwaartepunt van de Giro in de derde week. Na de laatste rustdag volgt op dinsdag 22 mei een vlakke individuele tijdrit van 34,5 km tussen Trento en Rovereto. Met aankomst op Prato Nevoso op donderdag, de koninginnenetappe over de deels onverharde Colle delle Finestre met finish op de Jafferau op vrijdag en een etappe met drie cols van eerste categorie op zaterdag, wordt de Giro waarschijnlijk pas net voor de vlakke slotrit in Rome definitief beslist.

Naar wie uitkijken?

Het peloton van deze Ronde van Italië is erg goed gestoffeerd. Titelverdediger Tom Dumoulin heeft een pover voorjaar achter de rug met slechts twaalf koersdagen en geen opzienbarende resultaten, maar de 27-jarige Nederlander van Team Sunweb komt ontspannen en met vertrouwen aan de start. Toch oogt het parcours minder op zijn maat dan vorig jaar: er zijn dit jaar slechts 44 tijdritkilometers, waar dat er in 2017 nog bijna 70 waren.

De grote uitdager van Dumoulin wordt Chris Froome. De Brit van Team Sky heeft geen groots verleden in de Giro, en bovendien staat hij sinds de salbutamolaffaire in het oog van een mediastorm. Froome mikt na winst in de Tour en Vuelta 2017 op de iconische hattrick met een derde grote ronde op rij. Met een vierde plaats in de Ronde van de Alpen deed hij naar eigen zeggen extra vertrouwen op in de laatste aanloop naar deze Giro.

Toch liggen er heel wat jagers op de loer. De Fransman Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), het nummer vier van vorig jaar en recent eindwinnaar van de Ronde van de Alpen, mikt naar eigen zeggen op het podium maar zou wel eens de belangrijkste uitdager van Dumoulin en Froome kunnen worden.

Fabio Aru, kopman bij UAE - Team Emirates, mikt op zijn 27e volop op zijn eerste Giro-eindwinst. Verder zijn er ook de Colombiaanse springveren Miguel Angel Lopez (Astana) en Esteban Chaves (Mitchelton - Scott), samen met zijn Britse ploegmaat Simon Yates. Bahrein - Merida doet het zonder Vincenzo Nibali, maar met Domenico Pozzovivo als kopman.

In de sprints wordt het vooral uitkijken naar Elia Viviani. De 29-jarige Italiaan is de hoogst aangeschreven sprinter in het Giro-peloton en krijgt een stevige sprinttrein in dienst van Quick-Step Floors, dat geen enkele Belg aan de start heeft gebracht. De concurrentie moet vooral gaan komen van zijn landgenoten Sacha Modolo, Andrea Guardini en Jakub Mareczko, de Ier Sam Bennett en de Nederlander Danny van Poppel. De meest bekende sprinters laten de Giro dus links liggen.

Belgen

De Belgen zijn met dertien. Het grootste aandeel komt van Lotto Soudal, met zes Belgen. Kopman Tim Wellens mikt op ritwinst, Europees kampioen Victor Campenaerts bereidde zich minutieus voor op de tijdritten en Jens Debusschere kan zich in het spurtgeweld gooien. Zij hebben aanvaller Sander Armée, groterondedebutant Frederik Frison en de allround Tosh Van der Sande als Belgische ploegmaats. Bij BMC wil Jurgen Roelandts zich mengen in de sprints en werd Loïc Vliegen opgeroepen om de geblesseerde Bettiol te vervangen. Louis Vervaeke moet bij Sunweb bergop bijstand bieden aan Dumoulin, Ben Hermans krijgt als klassementsrenner het kopmanschap bij de ploeg uit Israël. En ook sprintloods Tom Van Asbroeck (EF Education First - Drapac), sprintjoker Baptiste Planckaert (Katusha - Alpecin) en oud-pistier Gijs Van Hoecke (LottoNL - Jumbo) zijn de enige Belgen in de Giro-selectie van hun buitenlandse ploeg.