Greg Van Avermaet in de gele trui na zege ploegentijdrit: 'Het is magisch'

Met BMC won de 33-jarige Oost-Vlaming maandag de derde etappe, een ploegentijdrit over 35,5 kilometer in Cholet. Het Amerikaanse team was vier seconden sneller dan het Britse Sky. Quick-Step Floors werd op zeven seconden derde. 'Vooraf was dit een groot doel', klonk het. 'Omdat ik weet welke impact zo'n trui heeft. Het is magisch, in de grootste rittenkoers van het jaar rijd je rond in de trui van de beste renner. Iedereen moedigt je aan, dat is een heel fijn gevoel.'

De andere Belgische formaties deden het minder goed. Lotto Soudal werd op 1:52 negentiende, Wanty-Groupe Gobert op 2:24 eenentwintigste, op tweeëntwintig ploegen.

Tijdens de 35 kilometer over allesbehalve vlakke wegen konden klassementsfavorieten Chris Froome, Nairo Quintana en Richie Porte een poging doen om de tijd die ze in het openingsweekend verloren, weer op te halen. Team Sky, waar Froome ondanks het gejoel van de toeschouwers indruk maakte met lange kopbeurten, zette meteen een richttijd van 38:50 neer.

Niet veel later kwam het BMC Racing Team er al aan. De ploeg zette aan het eerste tussenpunt nog dezelfde tijd als Sky neer, maar deelde goed in en ging aan het eind vier seconden onder de toptijd van de Britten. Het volstond voor Porte, Van Avermaet, Patrick Bevin, Damiano Caruso, Tejay Van Garderen, Stefan Kung, Simon Gerrans en Michael Schar uiteindelijk voor de ritzege, want het laat gestarte Quick-Step Floors was zeven seconden te traag voor dagwinst. Onderweg was de ploeg al snel Fernando Gaviria en Tim Declercq kwijtgeraakt.

Van de klassementsrenners deden naast Porte, Froome en Geraint Thomas ook Adam Yates (negen seconden verlies met Mitchelton-Scott, dat vierde werd) en Tom Dumoulin (op 0:11 en een vijfde plaats met Team Sunweb) een goede zaak. Quintana (Movistar) moest samen met Alejandro Valverde en Mikel Landa nog eens 0:54 toegeven, één seconde meer dan het Bahrain-Merida van Vincenzo Nibali. Romain Bardet (AG2R) kreeg 1:15 aan de broek.

Aan het eind van het verhaal moest een doffe Peter Sagan zijn gele trui afstaan. Hij kon daags na zijn sprintzege zelfs zijn ploegmaats van BORA - hansgrohe, die zevende zouden worden, niet volgen. Van Avermaet, die in de openingsdagen tweemaal in de top 25 finishte, neemt zo de leidersplaats in het klassement over van de wereldkampioen. Zijn ploegmaat Van Garderen is tweede in dezelfde tijd. Philippe Gilbert staat vierde op vijf seconden.

In 2016 kreeg Van Avermaet ook al eens de gele trui om de schouders. Toen hield hij het kleinood drie dagen lang, van de vijfde tot de zevende etappe.

Dinsdag zijn de sprinters opnieuw aan zet. In Bretagne maalt het peloton tussen La Baule en Serzeau 195 vlakke kilometers af.

Van Avermaet start morgen dus in het geel en 's avonds spelen de Rode Duivels. De samenloop van omstandigheden ontgaat de renner niet: 'Het gaat goed met de Belgische sport hé. Ik heb vrijdag al heel hard gesupporterd en ga dat morgen ook doen. Ik ben al een beetje hees van het roepen. Hopelijk winnen ze ook.'