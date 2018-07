Greg Van Avermaet in de gele trui na zege ploegentijdrit

Met BMC won de 33-jarige Oost-Vlaming maandag de derde etappe, een ploegentijdrit over 35,5 kilometer in Cholet. Het Amerikaanse team was vier seconden sneller dan het Britse Sky. Quick-Step Floors werd op zeven seconden derde.

De andere Belgische formaties deden het minder goed. Lotto Soudal werd op 1:52 negentiende, Wanty-Groupe Gobert op 2:24 eenentwintigste, op tweeëntwintig ploegen.

In 2016 kreeg Van Avermaet ook al eens de gele trui om de schouders. Toen hield hij het kleinood drie dagen lang, van de vijfde tot de zevende etappe.

Dinsdag zijn de sprinters opnieuw aan zet. In Bretagne maalt het peloton tussen La Baule en Serzeau 195 vlakke kilometers af.